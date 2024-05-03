الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

حوادث

ممرضة وميكانيكى يقتلان عامل في مشاجرة بالمقطم.. والتحريات: خلافات سابقة

ضبط متهمة
ضبط متهمة

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعه في واقعة مقتل شخص علي يد ممرضة وميكانيكى خلال مشاجرة بالمقطم وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بمباحث القاهرة حول ملابسات الواقعة

ونجحت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم، بوقوع مشاجرة ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: عامل "توفى بإصابته بجرح طعنى نافذ"، طرف ثان: (ممرضة، ميكانيكى) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية بينهم - على إثر خلافات سابقة تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين نتج عنها إصابة الأول ووفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المُستخدم فى الواقعة، واعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة مقتل شخص ممرضة ميكانيكي مشاجرة بالمقطم تحريات الاجهزة الامنية

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