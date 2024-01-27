المهاجم الكونغولى لومانا لوالوا: نحترم «الفراعنة» ولا نخشاه.. وغياب محمد صلاح غير مؤثر

يستعد منتخب مصر لمواجهته المرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية، فى العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ١٦ ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها كوت ديفوار حتى ١١ فبراير المقبل.

وقبل هذه الموقعة الصعبة بين المنتخبين، التقت «الدستور» لومانا لوالوا، مهاجم الكونغو ونيوكاسل يونايتد الإنجليزى السابق، الذى يعتبر أحد أساطير القارة الإفريقية، ممن كان لهم باع طويل فى «العرس الإفريقى»، فكان هذا الحوار.

■ بداية.. ما توقعاتك لمواجهة اليوم بين مصر والكونغو الديمقراطية؟

- ستكون مباراة كبيرة أمام منتخب مصر، مواجهة صعبة للغاية، لكن فى الوقت ذاته نتطلع لخوض هذه المباراة، ومستعدون لها جيدًا. اللقاء المرتقب سيكون اختبارًا قويًا بالنسبة لنا، وأعتقد أن لاعبينا مستعدون له بالشكل المطلوب.

■ هل هناك فارق بين منتخب مصر الذى واجهته فى ٢٠٠٦ والفريق الحالى لـ«الفراعنة»؟

- الفوارق بسيطة للغاية، أتذكر عندما واجهنا منتخب مصر، أظن فى ربع نهائى نسخة ٢٠٠٦، كان يضم لاعبين رائعين للغاية، ويلعبون كرة قدم جيدة، ومع ذلك قدمنا مباراة مميزة، لكننا خسرنا فى النهاية.

نحن كفريق نحب مثل تلك المباريات، لا نخشى المنتخب المصرى لكن نحترمه، وفى نفس الوقت لدينا طموح كبير من أجل تحقيق الهدف، وهو التأهل لربع النهائى، بعد تخطى «الفراعنة».

ومنتخب مصر الحالى لديه لاعبون جيدون، حتى فى غياب محمد صلاح، الذى أرى أنه لن يؤثر كثيرًا على المردود الفنى، لأن الفريق المصرى يمتاز بالجماعية، لكن فريقنا جاهز للحد من خطورته.

■ مَن اللاعب الذى حصل على إعجابك فى تشكيل منتخب مصر الحالى؟

- لا يمكننى الحديث كثيرًا عن أداء لاعبى منتخب مصر، لأننى شاهدتهم قليلًا، كنت أركز فقط على منتخب بلدى، وكما قلت نحن نحترم مصر لكن لا نخشاه، لدينا تاريخ كبير مع هذه البطولة، تمامًا مثل «الفراعنة».

دائمًا ما نخسر أمام مصر وأحيانًا نتعادل، لكن هذه المرة سنبذل كل ما فى وسعنا، لأننا نرغب فى التأهل إلى ربع النهائى، لذا فإن لاعبى الكونغو جاهزون، ويعرفون جيدًا أنهم يخوضون مباراة كبيرة، ويعلمون أن البلد خلفهم، لننتظر ونرى ما سيحدث اليوم، لكن ما أؤكده جيدًا أن فريقنا جاهز لتلك المباراة.

■ كيف ترى النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية؟

- البطولة قوية للغاية ومثيرة ومليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، هناك مواجهات عندما تنظر إليها تراها سهلة، لكن فى الوقت الحالى لم تعد هناك مباريات سهلة، وكلاعب كرة قدم سابق، اللاعبون يحبون خوض مثل تلك المباريات القوية من أجل إثبات قدراتهم الفنية.

■ هل هناك منتخبات بعينها ترشحها للفوز باللقب؟

- لا أرشح منتخبًا محددًا، خاصة أن جميع المنتخبات التى تخطت دور المجموعات قوية وقادرة على المنافسة.

■ وماذا عن التنظيم؟

- كوت ديفوار بذلت مجهودًا كبيرًا للغاية، وقامت بعمل جيد. الملاعب رائعة هنا، والناس رائعون ويحبون كرة القدم، ونحن فى الكونغو سعداء بإقامة البطولة فى كوت ديفوار، وأرى أنهم مستعدون لتلك البطولة الرائعة والقوية للغاية.