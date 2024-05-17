حالة الطقس اليوم الجمعة 17-5-2024| درجات الحرارة فى مصر

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة تعرض البلاد لموجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بداية لموجة شديد الحرارة تبدأ يوم السبت وتستمر لمدة اسبوع.

ومع اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر وسرعة الرياح من (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج من 3.5:2.5 متر)، وتعرض الدستور في التقرير التالي آخر أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة17-5-2024| درجات الحرارة في مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود حالة الطقس الحار نهارًا على القاهرة، وأغلب المحافظات، بينما تكون حالة الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة في ساعات الذروة التي تبدأ الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة مساءً، مع ارتداء غطاء الرأس في الشارع، وملابس قطنية طوال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

تتأثر محافظة الإسكندرية بموجة الطقس الحار التي تتعرض لها مصر بداية من أمس الخميس وتصل ذروتها الأسبوع المقبل، حيث يكون الطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر و1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 21 درجة للصغرى، و 35 درجة للعظمى.

السواحل الشمالية الغربية 20 درجة للصغرى، و 34 درجة للعظمى.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء: 19 درجة للصغرى، و 29 درجة للعظمى.

جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر: 25 درجة للصغرى، و36 درجة للعظمى.

شمال الصعيد والصحراء الغربية: 22 درجة للصغرى، و 38 درجة للعظمى.

جنوب الصعيد: 25 درجة للصغرى، و41 درجة للعظمى.