أحمد موسى للاعبي المنتخب: مواجهة اليوم لا تقبل القسمة على 2

وجه الإعلامي أحمد موسى، كلمة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم قبل مباراة الكونغو في دور ال ١٦ لبطولة أمم أفريقيا في غانا، قائلا: "مواجهة اليوم لا تقبل القسمة على 2، ومصر كلها وراكم ومعاكم، والجميع مع المنتخب".

وأضاف خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة "صدى البلد"،: “لابد أن نحترم كل المنتخبات في بطولة كأس الأمم الأفريقية"، متابعا أن منتخب الكونغو ليس سهلا.

وتابع: "المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، أكد أن كل المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 قوية، ولا يوجد منتخب ضعيف، لافتا إلى أن المنتخب المصري قادر على التأهل للمباراة المقبلة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مباراة الكاميرون ونيجيريا، في دور الـ 16 من البطولة أمس، كانت ممتعة وقوية، لافتا إلى أن هذه المباريات لقاءات الفرص وإنهاء المباراة، من خلال الاستحواذ والسيطرة، وانتهاز الفرص بشكل سريع.

وواصل: "الكل يدعم الفراعنة في المباراة، في المنازل والمقاهي والشوارع، ومصر منتخب البطولات، وقادر على العبور والتأهل، مع وجود منتخبات قوية في البطولة، مثل السنغال وهو أحد المرشحين لحصد البطولة".

واستطرد: "اللاعبين في منتخب مصر اعتادوا على درجات الحرارة العالية في إفريقيا، والشعب المصري يعيش على أمل التأهل اليوم والوصول إلى الأدوار النهائية في البطولة، رغم الإصابات العديدة في صفوف في المنتخب على رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور، ولكن هنقول البركة في اللي موجود، وكل اللاعبية رجالة، وإن شاء الله ترجعوا بالبطولة، والمنتخب بيظهر في الأدوار التالية وليست الأدوار الأولية من البطولة".