السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد استغاثتها من عيادة الكلاب.. الفنانة مشيرة إسماعيل تكشف التفاصيل

الفنانة مشيرة إسماعيل
الفنانة مشيرة إسماعيل

كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل عن تفاصيل مشكلة استغاثتها من عيادة كلاب بالعمارة التي تسكنها في مصر الجديدة، قائلة: "إنه توجد بالعمارة شقة مستأجرة من قبل مستشفى بيطري للكلاب، وشقة أخرى يتم بها افتتاح مشروع جديد، وهو ما يعتبر مخالفًا في العمارات السكنية".

واستنكرت الفنانة مشيرة إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان،  المذاع عبر قناة المحور، ما يفعله البعض في الأماكن الراقية، قائلة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يقضي على العشوائيات، وهؤلاء يلتفون من ناحية أخرى ويحولون الأماكن المحترمة والراقية لعشوائيات، وهو ما يعتبر تحديًا لنظام البلد وقانونها". 

مشيرة إسماعيل عيادة كلاب مصر الجديدة الإعلامي خيري رمضان

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