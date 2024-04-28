الأحد 28 أبريل 2024
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يوسف الحسينى: المقاربة المصرية الأكثر واقعية لإيجاد حلول على أراضى فلسطين

الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك شيء ما ينذر بحدوث شيء جيد وهو موافقة أغلبية حكومة الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية على المقترحات المصرية، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تُرسل إلى المقاومة وحركة حماس حتى يتم النظر فيها. 

وأضاف يوسف الحسيني، خلال  تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه من الوارد جدًا حدوث وقف مؤقت للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في غزة وسائر أرجاء الأراضي المحتلة.

وأوضح أن المقاربة المصرية هي الأقرب والأكثر واقعية لإيجاد حلول على أراضي فلسطين، لافتًا إلى أن مصر تسعى لدخول المساعدات وإبرام هدنة جديدة، معقبًا: "لا يوجد أي منطق في الادعاء الكاذب بأن مصر تغلق المعابر ولا تعمل على إيصال المساعدات لفلسطين".

الإعلامي يوسف الحسيني الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل حركة حماس

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