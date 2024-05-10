الجمعة 10 مايو 2024
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محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بشركة أدوية شرق الإسكندرية

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق داخل شركة أدوية، بمنطقة العوايد شرق محافظة الإسكندرية، دون حدوث إصابات، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار الحريق، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية بمنطقة العوايد بدائرة القسم، دون حدوث إصابات.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلي محل البلاغ والدفع بعدد سيارات ومعدات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق وإخماده،

نتائج الفحص والمعاينة

وبالمعاينة والفحص تبين ان الحريق بالدور الثاني بشركة اسكندرية للأدوية علي مساحة 30 متر ×100 متر ومتواجد بمحل البلاغ 10 سيارات اطفاء، وسلم هيدروليكي، وجاري الإطفاء، ولا يوجد مصابين حتي الآن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

ندب الأدلة الجنائية حريق بشركة أدوية شرق الإسكندرية النيابة العامة

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