الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الجونة يستضيف فاركو في مباراة تضميد الجراح بـ "دورى نايل".. الليلة

الجونة خسر آخر مبارياته
الجونة خسر آخر مبارياته أمام الأهلي

يحل فريق فاركو ضيفا على نظيره الجونة في السابعة مساء اليوم بملعب خالد بشارة بالجونة في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دورى نايل .

ويحتل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز العاشر في جدول دوري نايل برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع الحادي عشر وحقق الجونة سبعة انتصارات وتعادل في مثلها وخسر ست مباريات وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 29 هدفا.

الجونة يعاني من تذبذب النتائج

ويعاني فريق الجونة من تذبذب نتائجه في المباريات الأخيرة حيث فاز على سموحة وخسر من زد إف سي وعاد ليفوز على الاتحاد ثم خسر في الجولة الماضية أمام الأهلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 31 والتساوي مع سموحة في المركز السادس وتخطي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش إذا انتهت مباراتهما معا بالتعادل.

ويستعيد الجونة جهود مدافعه أحمد حسام بعد انتهاء إيقافه ومن المنتظر أن يقوم علاء عبد العال بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي لتصحيح أوضاع الفريق والعودة للانتصارات.

في المقابل يحتل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثاني عشر وحقق فاركو انتصارين فقط وتعادل سبع مرات وخسر عشر مباريات وسجل 17 هدفا واهتزت شباكه 29 مرة.

فاركو جمع 3 نقاط من آخر 6 مباريات 

ولم يحقق فاركو الفوز في آخر ست مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع بيراميدز وإنبي وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام مودرن فيوتشر والمصري والإسماعيلي ويرفع شعار لابديل عن الفوز للوصول للنقطة 16 والتمسك بآماله في البقاء.

يدير المباراة محمود الدسوقي ويساعده مصطفى عطية وحاتم علام ومعهم السيد منير حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

الجونة فاركو دوري نايل علاء عبد العال الاهلى الزمالك

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