الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعادل سلبي بين الإسماعيلي والداخلية في الشوط الأول

الاسماعيلى والداخلية
الاسماعيلى والداخلية

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى أمام الداخلية بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بين الفريقين، الخميس بإستاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز، والتي انطلقت في الرابعة والنصف عصرًا، بعد تأخيرها نصف ساعة بسبب شدة حرارة الطقس.

بدأت أحداث الشوط الأول بهجوم منظم من قبل  أصحاب الأرض، عن طريق حمدي النقاز ومحمد دسوقي اللذان تقدما من الخلف للأمام لدعم ومساندة عبدالرحمن مجدي وعمر الساعي في خط الوسط لتسهيل مهام نادر فرج وباسم مرسي راسي الحربة فى تشكيل الخطورة الدائمة على الحارس محمد مجدي الذي ظهر متماسكًا طوال الشوط الأول.

في المقابل اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة  بواسطة إبراهيم ايولا وإسلام عبد النعيم ويوسف تونجي التي شابها الرعونونة والتسرع فى انهاء الهجمات دون خطورة حقيقية على مرمى الدراويش باستثناء كرة وحيدة  .

وضح تأثير حرارة الطقس الأمر الذي استدعي حكم اللقاء إيقافهما في الدقيقة 30 لكي يتناول اللاعبين الماء والعصائر.

 وتستأنف المباراة بعد الراحة القصيرة وينجح أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي فى إنقاذ هدف مؤكد  عندما أبعد الكرة التي سددها يوسف تونجي مهاجم الداخلية للأمام بأعجوبة ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الإسماعيلي والداخلية بدون أهداف.

تشكيل الإسماعيلى:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع:  محمد عمار وعبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقي وحمدي النقاز.

خط الوسط: عماد حمدي ومحمد مخلوف  وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: نادر فرج وباسم مرسي. 

تشكيل الداخلية: 

حارس مرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: كريم يحيى ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن صميدة وإيهاب سمير.

خط الوسط:  كليتشي شميزي ومحمود حسونة وفانوم الفريد وإبراهيم ايولا. 

خط الهجوم:  إسلام عبدالنعيم وتونجي أوموتوشو.

الاسماعيلى مباراة الإسماعيلي الداخلية الدوري الممتاز تعادل سلبي

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