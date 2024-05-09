الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد قرار السعة الكاملة.. إقبال كبير من الجمهور لمؤازرة الإسماعيلى أمام الداخلية

جماهير الاسماعيلى
جماهير الاسماعيلى

توافد عدد كبير من جمهور الإسماعيلي خلال الساعات القليلة الماضية، على ستاد الإسماعيلية؛ لمؤازرة لاعبى الدراويش خلال مباراة اليوم أمام فريق الداخلية في بطولة دوري نايل.

وحرصت روابط  مشجعي النادي الإسماعيلي على حجز التذاكر الخاصة بمباراة فريقها أمام الداخلية، في الأسبوع الثاني والعشرين من دوري نايل، المحدد موعدها في الرابعة من عصر اليوم الخميس، على ستاد الإسماعيلية. 

وتوافدت أعداد كبيرة من جماهير الإسماعيلي على منافذ بيع التذاكر الإلكترونية، لشراء بطاقات دخول لقاء فريقها مع الداخلية باستاد الإسماعيلية، من أجل الشد من أزر اللاعبين، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الداخلية.

جاء تحرك مسئولي الدراويش وزحف الجماهير تماشيًا مع قرار وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، بالسماح بتواجد الجماهير فى الملاعب بالسعة الكاملة.

وبذل إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، ورفاقه حمد إبراهيم، المدرب العام، وأحمد حسام، المدرب، وأحمد سامح، مخطط الأحمال، ومصطفى كمال، مدرب حراس المرمى، جهودًا كبيرة، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل وحقق معهم الأسبوع الماضي فوزًا مستحقًا على حساب فاركو بهدفين نظيفين، على أمل استمرار سلسلة الانتصارات والتقدم فى جدول الدورى إلى الأمام.

تجدر الإشارة إلى أن المسئولين بالإسماعيلي ناشدوا الجماهير التحلي بالروح الرياضية في تشجيع فريقهم حتى لا يتعرض النادي للعقوبات المالية التي ترهق خزينته، فضلًا عن الحرمان من متابعة فريقهم الكروي مثلما حدث من قبل في الدور الأول بعد مواجهة الزمالك أعقبها حرمانهم مباراتين متتاليتين أمام الجونة وبلدية المحلة.

واطمأن مسئولو الإسماعيلي على تجهيز استاد الإسماعيلية لاستقبال مباراة فريقهم مع الداخلية في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعدها الرابعة عصر اليوم الخميس. 

وكان علي أبوجريشة، رئيس قطاع الكرة بالإسماعيلي، ونائبه عماد سليمان، تفقدا أرضية ملعب استاد الإسماعيلية وبصحبتهم المهندس محمد الشافعي، مسئول الصيانة بعد  أن تم تجهيزها ورفع كفاءتها للأفضل لكي تستقبل لقاء فريقهم أمام الداخلية دون وجود أي مشاكل تؤثر سلبًا على تحركات اللاعبين. 

 

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