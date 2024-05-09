دوري نايل.. صحوة الإسماعيلي تصطدم برغبة الداخلية في الابتعاد عن المركز الأخير

يستضيف الإسماعيلي فريق الداخلية في الرابعة عصر اليوم باستاد الإسماعيلية في افتتاح الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الثالث عشر في جدول دوري نايل برصيد 22 نقطة من 5 انتصارات و7 تعادلات و9 هزائم وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا.

وبعد 4 مباريات دون انتصار فاز الإسماعيلي في الجولة الماضية على فاركو ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 25 والبقاء بعيدا عن صراع الهبوط.

قائمة الإسماعيلي لمباراة الداخلية

إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وكمال السيد ومحمد عمار وحاتم سكر وحمدي النقاز وعبدالكريم مصطفى ومحمد دسوقي وعصام صبحي وعماد حمدي وهشام محمد وعمر الساعي وبشار أشرف ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي وعلى الملواني وإيريك تراوري ونادر فرج وباسم مرسى.

وشهدت القائمة عودة هشام محمد وعلي الملواني وهشام محمد بينما يغيب محمد نصر ومحمد بيومي للإيقاف وأحمد الشيخ بسبب الإصابة.

الداخلية والهروب من المركز الأخير

في المقابل يحتل فريق الداخلية بقيادة أحمد كشري المركز الأخير برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر ويعتبر الداخلية أقرب الفرق للهبوط لفشله في تحقيق الفوز بعد انتصاره الوحيد على انبي في الأسبوع الأول كما أنه يملك أضعف هجوم في دوري نايل ولم يسجل سوى سبعة أهداف ودخل مرماه 25 هدفا.

وجمع الداخلية نقطتين فقط من آخر 5 مباريات بالتعادل مع إنبي ومودرن فيوتشر والهزيمة أمام البنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا ويسعى لتحقيق مفاجأة ورفع رصيده إلى 14 نقطة وإنعاش آماله في البقاء.

يدير المباراة أحمد جمال ويساعده عمر فتحي وطارق مصطفى ومعهم محمود بسيوني حكم فيديو وهشام القاضي مساعد حكم فيديو.