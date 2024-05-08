ترتيب هدافي دوري نايل قبل انطلاق مواجهات الأسبوع الحادي والعشرين

رغم توقفه عن التسجيل خلال المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها فريقه أمام سموحة وزد إف سي والاتحاد السكندري، احتفظ حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة بصدارة هدافي دوري نايل بعد انتهاء مباريات الأسبوع الحادي والعشرين ومباراة الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة برصيد 11 هدفا بفارق هدف واحد عن الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، الذي تعرض للطرد في مباراة الأهلي أمس وتنتظره عقوبة الإيقاف مباراتين على الأقل .

ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع 21

1.حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 11 هدفا منها أربعة أهداف من ركلات جزاء.

2.الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد عشرة أهداف منها أربعة أهداف من ركلات جزاء .

3.المغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" ومصطفى زيكو "زد إف سي" ولكل منهما 8 أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

4. أحمد سيد زيزو "الزمالك" ومحمد سالم "المقاولون" والجزائري أحمد قندوسي "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهم سبعة أهداف .

5. ميدو جابر "المصري" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" وحسام حسن "سموحة" والكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" وكريم بامبو "البنك الأهلي" والتوجولي ياو أنور"الإسماعيلي والبنك الأهلي "والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهم ستة أهداف .

6.الجنوب إفريقي بيرسي تاو" الأهلي " والتونسي فخر الدين بن يوسف والتونسي معتز زدام "المصري" وإبراهيم عادل " بيراميدز " وأحمد أمين أوفا "انبي" وأحمد ياسر ريان " سيراميكا كليوباترا "وفادي فريد "سموحة " وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" وعبد الرحمن البانوبي "زد إف سي" ولكل منهم خمسة أهداف.

7.المغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبوعلي ومحمود كهربا " الأهلي" و التونسي سيف الجزيري "الزمالك" وعبد الرحمن مجدي" الإسماعيلي" والجزائري غيلاس جناوي ومحمد الشامي "المصري" ومصطفى فتحي "بيراميدز" .

8.الأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " وأسامة فيصل والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي "ووليد علي فرج "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" ولكل منهم 4 أهداف .

9.الفرنسي أنتوني موديست "الأهلي" وعمر كمال عبد الواحد " مودرن فيوتشر والأهلي" وعمر الساعي "الإسماعيلي" وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" وعمرو قلاوة " سموحة " ومحمد ناصر مودي ويوسف لبيب "انبي" ولكل منهم ثلاثة أهداف .

10.محمود قاعود "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة والنيجيري جودوين شيكا " طلائع الجيش " والسوداني سيف تيري " فاركو" وأيمن سعد موكا "الجونة" وشادي حسين ورأفت خليل "زد إف سي" وعبد الرحمن سمانة "بلدية المحلة"ولكل منهم ثلاثة أهداف .