تشكيل الاتحاد أمام الأهلي في دوري نايل.. مابولولو أساسيًا

كشف طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة دوري نايل "الدوري المصري".

تشكيل الاتحاد أمام الأهلي

وضم تشكيل الاتحاد كلًا من:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الخط الدفاع: هشام صلاح- سيف تقا- مصطفى إبراهيم- كريم الديب.

خط الوسط: عمرو الوحش- خالد الغندور- مورو ساليفو.

خط الهجوم: أحمد عيد- عبد الغني محمد- مابولولو.

وقام كولر بالعديد من التغييرات حيث بدأ عمر كمال في مركز الظهير الأيسر، بينما عاد رامي ربيعة بجوار عبدالمنعم.

وبدأ أكرم توفيق أساسيًا في وسط الملعب كما شغل رضا سليم مركز الجناح الأيمن.

تشكيل الأهلي .. عمر كمال ظهير أيسر وأبوعلي يقود الهجوم أمام الاتحاد

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبوعلي.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لدورى نايل.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.