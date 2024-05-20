الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأمر بوتين.. طائرات روسية متطورة وفرق إنقاذ تصل لإيران للمساعدة في العثور على مروحية رئيسي

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال طائرتين متطورتين مع مروحيات خاصة إلى تبريز خلال ساعة مع 50 من رجال الإنقاذ الجبليين للمساعدة في العثور على مروحية رئيس إيران إبراهيم رئيسي.

وقال مستشار الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، في اتصال هاتفي مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، إن "روسيا سترسل طائرتين ومروحية و50 من رجال الإنقاذ للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس إيران إبراهيم رئيسي". 

ونقلت وكالة "تسنيم" عن ليفيتين قوله: "بناء على تعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين سيتم إرسال طائرتين متطورتين ومروحية و5 من رجال الإنقاذ الجبليين المحترفين إلى مدينة تبريز الإيرانية خلال ساعة". 

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية لدى طهران أن موسكو أبدت استعدادها لإرسال المساعدة إلى إيران بعد "الهبوط الاضطراري" لمروحية رئيسي، وتنتظر ردا من الجانب الإيراني.

وقالت السفارة لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "لقد أعربنا عن هذا الاستعداد لوزارة الخارجية الإيرانية، وننتظر قرارا من الجانب الإيراني".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مساء أمس أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث.

 

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بأمر بوتين.. طائرات روسية متطورة وفرق إنقاذ تصل لإيران للمساعدة في العثور على مروحية رئيسي

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