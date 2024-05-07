الأهلى يواصل انتصاراته فى دورى نايل ويضرب الاتحاد برباعية

واصل الأهلي انتصاراته في دوري نايل، بعدما اكتسح الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف وحيد ضمن لقاء مؤجل من الجولة التاسعة، الذي أقيم مساء اليوم على ستاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وقع الاتحاد في المركز الخامس بـ 32 نقطة.



الشوط الأول

سيطر الأهلي على مجريات اللعب بالكامل دون خطورة حقيقية من الجانب السكندري، وكانت أولى المحاولات في الدقيقة 7 بتسديدة من وسام أبوعلي داخل منطقة الجزاء تصدى لها الهاني سليمان.

وفي الدقيقة 20 عاد سليمان وتصدى لتسديدة إمام عاشور وأبعدها عن مرماه.

وسجل هدف التقدم للأحمر وسام أبوعلي بالدقيقة 28 من علامة الجزاء، بعدما تحصل عليها عمر كمال.

وبالدقيقة 32 تمكن رضا سليم من تسجيل الهدف الثاني بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن على يمين الهاني سليمان الذي شاهدها في مرمى دون أن يتحرك.



وفي الدقيقة 42 أطلق عمر كمال صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتسجل الهدف الثالث للأحمر في اللقاء.



الشوط الثاني

ضغط لاعبو الاتحاد في بداية الشوط، وهددوا مرمى الأهلي بالدقيقة 49 من رأسية ضعيفة من أحمد عادل لاعب الاتحاد من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الأهلي مصطفى شوبير.

وبالدقيقة 58 قلص بنيامين بواتنيج الفارق لصالح الفريق السكندري، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عمر الوحش.

وفي الدقيقة 65 زاد محمود كهربا البديل، من غلة الأهلي بهدف رابع من علامة الجزاء.

وبالدقيقة 72 سدد مروان عطية، كرة خارج منطقة الجزاء مرت بقليل بجوار مرمى الهاني سليمان.

وأكمل الاتحاد اللقاء منقوصًا منذ الدقيقة 88، بعد طرد مباشر لمابولولو بعد تدخله القوي على رامي ربيعة.

تشكيل الأهلي .. عمر كمال ظهيرًا أيسر وأبوعلي يقود الهجوم أمام الاتحاد

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبوعلي.