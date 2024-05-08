فارق الأهداف أم المواجهة المباشرة؟.. أزمة بين المصرى وإنبى حول أحقية التأهل للكونفيدرالية

تفجرت أزمة خلال الساعات الماضية بشأن المشاركة فى البطولات الإفريقية فى الموسم المقبل، بعد أن أعلن ناديا إنبى والمصرى عن أحقيتهما فى المشاركة فى حال اعتماد نتائج الدور الأول لدورى نايل لاختيار الفرق الأربعة، التى ستشارك فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.

ويتساوى فريقا إنبى والمصرى فى رصيد ٢٨ نقطة، جمعها كل منهما فى المباريات الـ١٧ التى خاضاها فى الدور الأول من دورى نايل، لذا يطالب كل منهما بأحقيته فى المشاركة ببطولة الكونفيدرالية.

وقال أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، إن اللائحة تقضى بالاحتكام لفارق الأهداف لتحديد المراكز، بعيدًا عن تحديد البطل والفرق الهابطة، مشيرًا إلى أن إنبى يتفوق بفارق الأهداف على المصرى، لذا تحق له المشاركة فى الكونفيدرالية.

فى المقابل، أصدر مجلس إدارة نادى المصرى، برئاسة كامل أبوعلى، بيانًا، أكد فيه أحقية الفريق بالمشاركة فى الكونفيدرالية، مع اعتماد ترتيب الدور الأول كمعيار للمشاركة فى حال عدم الانتهاء من مباريات الدورى عند طلب الاتحاد الإفريقى من الاتحاد المصرى إرسال أسماء الفرق المشاركة فى البطولات الإفريقية.

يأتى تمسك المصرى بالمشاركة فى الكونفيدرالية فى ظل تفوقه على إنبى فى المواجهة المباشرة بينهما، التى انتهت بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف. ولعب كل من المصرى وإنبى ١٧ مباراة فى الدور الأول من دورى نايل، وحقق كل منهما ٨ انتصارات، وتعادل أربع مرات، وخسر فى خمس مباريات، وسجل إنبى ٢١ هدفًا ودخل مرماه ١٦ هدفًا، بينما سجل المصرى ٢٥ هدفًا ودخل مرماه ٢٤ هدفًا.

فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم عن أنه لم يتم حسم الفرق المشاركة فى البطولات الإفريقية هذا الموسم حتى الآن.

وأوضحت الرابطة- فى بيان لها- أنها ستنتظر خطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، والخاص بمعرفة الفرق المشاركة فى إفريقيا، والمقرر وصوله فى ٣٠ يونيو المقبل.

وأضافت الرابطة: «سنطالب كاف، بعد وصول الخطاب، بتحديد الفرق المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية عقب انتهاء الموسم الكروى الخاص بالدورى المصرى الممتاز، وهو ما تم الموسم الماضى».

من جانبه، أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه لم يتم، حتى الآن، اتخاذ أى قرار بشأن مشاركة الفرق المصرية فى البطولات الإفريقية فى الموسم المقبل، مؤكدًا أن الاتحاد سيطلب من «كاف» تأجيل تحديد الفرق المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية حتى نهاية دورى نايل فى منتصف أغسطس المقبل.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أنه فى حال موافقة الاتحاد الإفريقى على طلب اتحاد الكرة فلن توجد مشكلة، وسيتم اختيار الفرق المشاركة فى البطولات الإفريقية على ضوء الترتيب الأخير فى نهاية الدورى، أما فى حال الرفض فسيتم اختيار الفرق على ضوء نتائج الدور الأول للدورى، دون أن يحدد هل سيتم احتساب فارق الأهداف أم اللجوء للمواجهات المباشرة، ما أبقى الجدل مستمرًا.

وفى الإطار نفسه، أصبح الزمالك مهددًا بعدم المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى الموسم المقبل؛ حال اختيار الفرق المشاركة فى البطولات الإفريقية على ضوء نتائج الدور الأول للدورى.

وجمع الزمالك ٢١ نقطة من ١٣ مباراة خاضها فى الدور الأول، وله أربع مباريات مؤجلة مع سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وبلدية المحلة.

وفى المقابل، جمع بيراميدز ٣٢ نقطة من ١٥ مباراة خاضها فى الدور الأول، وله مباراتان مؤجلتان مع سموحة والأهلى.

فيما جمع الأهلى ٢٤ نقطة من ١٢ مباراة فى الدور الأول، وله خمس مباريات مؤجلة مع فاركو والداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز ومودرن فيوتشر. وفى حال فوز الزمالك بمبارياته الأربع المؤجلة سيصل رصيده إلى ٣٣ نقطة، وبالتالى سيكون فى حاجة لهزيمة بيراميدز فى مباراتيه أمام سموحة والأهلى وتوقف رصيده عند ٣٢ نقطة.

وإذا وصل الزمالك لرصيد ٣٣ نقطة فإن الأهلى سيكون بحاجة لعشر نقاط من مبارياته المؤجلة، علمًا بأن الأحمر سيتأهل لدورى أبطال إفريقيا حال فوزه على الترجى التونسى فى نهائى النسخة الحالية من البطولة.