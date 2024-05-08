جولة حسم الصعود للأضواء.. غزل المحلة يواجه بروكسى وحرس الحدود يستضيف القناة

تقام في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء، أربع مباريات في الأسبوع الأخير لمجموعة الصعود في دوري المحترفين يتحدد على ضوء نتائجها الفريق الثاني الصاعد للدوري الممتاز مع بتروجت والفريق الذي سيحتل المركز الثالث ويخوض دورة رباعية مع أوائل مجموعات دوري القسم الثاني "ب" ويصعد منها فريق واحد للدوري الممتاز حيث يلتقي بروكسي مع غزل المحلة وحرس الحدود مع القناة ولافيينا مع طنطا ووادي دجلة مع راية.

ثلاث فرص لغزل المحلة للصعود للممتاز

وانحصرت المنافسة على الصعود للدوري الممتاز بين غزل المحلة "49 نقطة" وحرس الحدود "48 نقطة" في حين يملك كل من لافيينا وادي دجلة 45 نقطة وأقصى طموح كل منهما احتلال المركز الثالث وخوض الدورة الرباعية.

الفوز على بروكسي يكفي غزل المحلة للصعود للدوري الممتاز دون انتظار نتيجة مباراة حرس الحدود والقناة كما يصعد غزل المحلة في حالة التعادل مع بروكسي بشرط تعثر حرس الحدود ويصعد غزل المحلة أيضا في حالة هزيمته أمام بروكسي بشرط خسارة حرس الحدود أمام القناة.

فرصة واحدة لصعود حرس الحدود

ويصعد حرس الحدود الدوري الممتاز في حالة فوزه على القناة وتعثر غزل المحلة أمام بروكسي..وفي حالة هزيمة غزل المحلة أمام بروكسي وتعادل حرس الحدود مع القناة يتساوي غزل المحلة وحرس الحدود في رصيد 49 نقطة وأيضا في نتيجة المواجهة المباشرة بينهما التي انتهت بالتعادل 1-1 ويحتكمان لفارق الأهداف وقبل مباريات اليوم سجل غزل المحلة 11 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف بينما سجل حرس الحدود ستة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف ما يعني أنه في حالة تعادله مع القناة سينتظر حرس الحدود خسارة غزل المحلة أمام بروكسي بفارق خمسة أهداف.

حرس الحدود فاز في أخر مبارياته على طنطا

حسابات تحديد المركز الثالث

في المقابل يسعى لافيينا ووادي دجلة للفوز على طنطا وراية ليرتفع رصيد كل من لافيينا ووادي دجلة إلى 48 نقطة وينتظران هزيمة حرس الحدود أمام القناة.

وفي حالة فوز لافيينا وهزيمة حرس الحدود وتعثر وادي دجلة يتساوى لافيينا وحرس الحدود في رصيد 48 نقطة وفي المواجهة المباشرة بينهما التي انتهت بالتعادل بدون أهداف ويحتكمان لفارق الأهداف وسيكون لصالح لافيينا.

وفي حالة فوز وادي دجلة وتعثر لافيينا وهزيمة حرس الحدود يتساوى وادي دجلة وحرس الحدود في رصيد 48 نقطة وفي نتيجة المواجهة المباشرة بينهما والتي انتهت بالتعادل 1-1 ويحتكمان لفارق الأهداف وفي هذه الحالة سيكون وادي دجلة مطاليا بالفوز بفارق هدفين وخسارة حرس الحدود بفارق هدفين أيضا.

وفي حالة فوز وادي دجلة ولافيينا وهزيمة حرس الحدود تتساوي الفرق الثلاثة في رصيد 48 نقطة ويتم الاحتكام للمواجهات المباشرة بينهم وفي هذه الحالة يحتل لافيينا المركز الثالث حيث فاز على وادي دجلة 2-1 وتعادل مع حرس الحدود بدون أهداف بينما تعادل حرس الحدود مع وادي دجلة 1-1.