دوري المحترفين.. دكرنس يستضيف أبوقير وأسوان يلتقى مكادى فى صراع الهبوط

تقام في الرابعة والنصف عصر اليوم مباريات الأسبوع الثامن في مجموعة الهبوط بمسابقة دوري المحترفين حيث يلتقي النجوم مع بترول أسيوط وأسوان مع مكادي والاتصالات مع الجمهورية شبين ودكرنس مع أبوقير للأسمدة والنصر للتعدين مع المقاصة.

وبعد هبوط فرق النصر للتعدين والمقاصة والنجوم ومكادي والجمهورية شبين انحصر الصراع لتحديد الهابط السادس بين بترول أسيوط 39 نقطة والاتصالات 36 نقطة وأسوان 35 نقطة ودكرنس 33 نقطة.

بترول أسيوط في مهمة حسم البقاء

في الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي يستضيف النجوم فريق بترول أسيوط في مباراة تعتبر فرصة لبترول أسيوط لحسم بقاءه قبل مباريات الأسبوع التاسع والأخير وفي حالة فوز بترول أسيوط يرتفع رصيده إلى 42 نقطة وفي حالة التعادل يرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 40 نقطة وفي الحالتين سيضمن البقاء دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

يدير المباراة حسام عزب ويساعده محمود النحاس ومحمد صلاح مهران ومعهم محمد حسان حكما رابعا.

وفي ستاد السلام يلتقي الاتصالات مع الجمهورية شبين في مباراة مهمة للاتصالات الذي يسعى للفوز ورفع رصيده إلى 39 نقطة وحسم بقائه في حالة تعثر دكرنس أمام أبوقير للأسمدة كما يبقى الاتصالات رسميا في حالة التعادل وهزيمة دكرنس .

يدير المباراة محمد ناصر عباس ويساعده وليد عبد اللطيف ومحمد مجدي السيد ومعهم عماد عطا حكما رابعا .

الاتصالات فاز في آخر مباريته على مكادي

دكرنس يتمسك بأمل البقاء

وفي ملعبه يستضيف دكرنس فريق أبوقير للأسمدة الذي ضمن البقاء ويرفع دكرنس شعار لابديل عن الفوز والاحتفاظ بأماله في البقاء خاصة إذا تعثر أسوان أو الاتصالات وأى نتيجة غير الفوز تعني هبوط دكرنس رسميا في حالة فوز أسوان على مكادي والاتصالا على الجمهورية شبين .

يدير المباراة محمد عبد العزيز ويساعده أيمن دعبس ومحمد سعيد ومعهم هيثم عثمان حكما رابعا .

ويستضيف أسوان فريق مكادي في مباراة مهمة لأسوان الذي يسعى للفوز والوصول للنقطة 38 وحسم بقائه رسميا في حالة تعثر دكرنس أمام أبوقير للأسمدة.

يدير المباراة عمرو عابدين ويساعده كيرلس نزيه وهشام صبري ومعهم محمد علي كامل حكما رابعا .

وفي مباراة تحصيل حاصل يحل المقاصة ضيفا على النصر للتعدين ويدير المباراة طاهر أيمن سليمان ويساعده وائل عاطف ومحمد أحمد حسين ومعهم يحيى عبد الحميد حكما رابعا.