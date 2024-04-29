غزل المحلة يهزم لافيينا 2-1 ويقترب من الصعود والحدود يفوز على طنطا

اقترب غزل المحلة من الصعود للدوري الممتاز بعدما نجح في تحويل تأخره أمام لافيينا بهدف إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أقيمت بملعب غزل المحلة في الأسبوع الثامن لمجموعة الصعيد في دوري المحترفين ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 49 نقطة ويتوقف رصيد لافيينا عند 45 نقطة ويبتعد عن المنافسة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم لافيينا بهدف سجله يوسف فهيد بعد 40 ثانية فقط من كرة طولية أخطأها قلبا الدفاعمرو الجزار وأحمد كاستيلو واستغل يوسف فهيد الموقف وسدد الكرة برأسه من فوق الحارس محمود الحضريوتعادل خالد الإخميمي لغزل المحلة في الدقيقة 18 عندما مرر بسام وليد كرة عرضية سددها خالد الإخميمي برأسه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس برعي كاميني.

في بداية الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات دون خطورة على المرميين وفي الدقيقة 59 مرر أحمد رفعت ريفو الكرة على حدود منطقة الجزاء لبسام وليد الذي هيأها لنفسه وسددها بيسراه داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لغزل المحلة.

بعد الهدف أهدر عبده يحيى فرصة تسجيل الهدف الثالث عندما تلقي تمريرة بينية من محمد جابر ودخل منطقة الجزاء وسدد فوق العارضة.

كاد البديل أونيكور أوين أن يفسد فرحة المحلاوية في الدقيقة 83عندما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الست يارادات وسددها برأسه بين يدي الحارس محمود الحضري.

واحتسب الحكم الدول محمود البنا سبع دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز غزل لمحلة 2-1.

وفي طنطا فاز حرس الحدود على طنطا بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم عبد العزيز السيد ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 48 نقطة ويتوقف رصيد طنطا عند 39 نقطة..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل أحمد شديد قناوي هدف الفوز لحرس الحدود .

وفي الإسكندرية تعادل راية مع بروكسي بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حامد فهيم ليرتفع رصيد كل فريق إلى 37 نقطة..جاء الهدفان في الشوط الأول وتقدم محمد السيد بهنسي لبروكسي في الدقيقة العاشرة وتعادل راية عن طريق محمد خالد.

وفي الإسماعيلية فاز القناةعلى السكة الحديد بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم أحمد ناصر ليرتفع رصيد القناة إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد السكة الحديد عند 38 نقطة..انتهى الشوط الأول بتقدم القناة بهدف سجله محمود البدري وفي الشوط الثاني سجل سايكو الهدفين الثاني والثالث.