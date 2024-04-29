الشوط الأول: لافيينا يسجل بعد 40 ثانية.. وغزل المحلة يدرك التعادل

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 الشوط الأول من مباراة غزل المحلة ولافيينا المقامة بملعب غزل المحلة في الأسبوع الثامن لمجموعة الصعيد في دوري المحترفين، وتقدم لافيينا بهدف سجله يوسف فهيد في الدقيقة الأولى، وتعادل خالد الإخميمي لغزل المحلة في الدقيقة 18 .

بداية الشوط الأول كانت سريعة وبعد 40 ثانية فقط نجح لافيينا في تسجيل الهدف الأول من كرة طولية أخطأها قلب الدفاع عمرو الجزار وأحمد كاستيلو، واستغل يوسف فهيد الموقف وسدد الكرة برأسه من فوق الحارس محمود الحضري.

بعد الهدف سيطر غزل المحلة على مجريات اللعب وفي الدقيقة 18 مرر بسام وليد كرة عرضية سددها خالد الإخميمي برأسه في الزاوية اليسرى البعيدة، مسجلا هدف التعادل لغزل المحلة.

في الدقيقة 21 استغل يوسف فهيد خطأ آخر من دفاع غزل المحلة وانفرد بالحارس لكنه سدد بجوار القائم الأيمن، ورد عبده يحيى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بين يدي الحارس برعى كاميني.

بعد فترة من الهدوء وغياب الخطورة على المرميين شهدت الدقيقة 42 تسديدة قوية من بسام وليد من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة واحتسب الحكم الدولي محمود البنا أربع دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

بدأ غزل المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من محمود الحضري في حراسة المرمى وبسام وليد وأحمد كاستليو وعمرو الجزار وعبدالرحيم عموري في الدفاع ومحمد جابر ومحمود عبدالعزيز وخالد الإخميمي ويحيى زكريا وعبده يحيى وأحمد رفعت ريفو.

وبدأ لافيينا الشوط الأول بتشكيل مكون من برعي كاميني في حراسة المرمى وعلاء سلامة ومحمد جبس وخالد شيفو ومحمود الحلواني في الدفاع وقاسم ربيع وأحمد سكولز ومحمد أشرف وأديدا مولا في الوسط وحازم أبوسنة ويوسف فهيد في الهجوم.