الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. طنطا يستضيف الحدود ودجلة يواجه بتروجت بمجموعة الصعود

وادي دجلة تعادل في
وادي دجلة تعادل في آخر مبارياته مع القناة

يستضيف طنطا فريق حرس الحدود ويحل وادي دجلة ضيفا على فريق بتروجت ويلتقي القناة مع السكة الحديد في الرابعة والنصف عصر اليوم في الأسبوع الثامن لمجموعة الصعود في دورى المحترفين.

وادي دجلة يرفع شعار لابديل عن الفوز

في ملعب بتروسبورت يلتقي بتروجت المتصدر برصيد 58 نقطة والذي حسم صعوده للدوري الممتاز مبكرا بقيادة السيد عيد فريق وادي دجلة الخامس برصيد 45 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش.

وجمع وادي دجلة سبع نقاط فقط في المرحلة النهائية وحقق فوزا واحدا وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين ولا بديل أمامه سوى الفوز للوصول للنقطة 48 وانتظار انتهاء مباراة غزل المحلة ولافيينا وتعثر حرس الحدود أمام طنطا لينفرد بالمركز الثاني .

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده سمير جمال وأسامة هشام ومعهم محمد طه حكما رابعا .

بتروجت تعادل في الجولة الماضية مع بروكسي

مباراة الأمل الأخير بين طنطا والحدود

مباراة طنطا وحرس الحدود مهمة للفريقين لأنها تمثل الأمل الأخير لفريق طنطا بقيادة عمرو أنورالذي لابديل أمامه سوى الفوز للوصول للنقطة 42 وتوقف رصيد حرس الحدود عند 45 نقطة وفي نفس الوقت يخسر وادي دجلة أمام بتروجت ولافيينا أمام غزل المحلة ليتوقف رصيد وادي دجلة ولافيينا عند 45 نقطة وبالتالي يبقى طنطا في دائرة المنافسة حتى الأسبوع الأخير.

أما حرس الحدود الرابع برصيد 45 نقطة بقيادة محمد مكي فلا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 48 وانتظار انتهاء مباراة غزل المحلة ولافيينا وتعثر وادي دجلة أمام بتروجت.

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده هاني عبد الفتاح وهاشم عبد المريد ومعهم عباس حسن حكما رابعا .

وفي الإسماعيلية ستكون مباراة تحصيل حاصل بين القناة الأخير برصيد 32 نقطة والسكة الحديد السابع برصيد 39 نقطة ويدير المباراة أحمد ناصر ويساعده محمد عطا ومحمود عامر ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

دوري المحترفين الحدود دجلة مجموعة الصعود وادي دجلة حرس الحدود طنطا

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