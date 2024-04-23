دورى المحترفين.. بترول أسيوط يواجه أسوان وشبين يستضيف دكرنس فى صراع الهبوط

تقام اليوم خمس مباريات في الأسبوع السابع لمجموعة الهبوط في مسابقة دورى المحترفين حيث يلتقي بترول أسيوط مع أسوان والجمهورية شبين مع دكرنس ومكادي مع الاتصالات وأبوقير للأسمدة مع المقاصة والنصر للتعدين مع النجوم.

وحتى الأن هبطت أربعة فرق لدوري القسم الثاني "ب" وهى مكادي والنجوم والمقاصة والنصر للتعدين وتتنافس الفرق الستة الأخري على هبوط فريقين.

بترول أسيوط يستضيف أسوان

في ملعبه يستضيف بترول أسيوط الثاني برصيد 36 نقطة فريق أسوان الثالث برصيد 35 نقطة ويضمن الفائز البقاء في حالة الفوز وهزيمة دكرنس أمام الجمهورية شبين .

يدير المباراة محمود حسين ويساعده محمود دين ومحمد أبورحاب ومعهم محمد علي كامل حكما رابعا.

مواجهة قوية بين الجمهورية شبين ودكرنس

أقوي مباريات اليوم ستجمع الجمهورية شبين السادس برصيد 24 نقطة وفريق دكرنس الخامس برصيد 32 نقطة ويهبط الجمهورية شبين حتى لوفاز على دكرتس في حالة فوز الاتصالات على مكادي وفي المقابل لابديل أمام دكرنس سوى الفوز والوصول للنقطة 35 والتقدم للمركز الرابع إذا تعثر الاتصالات أمام مكادي أو على أقل تقدير المحافظة على فارق النقطة الواحدة في حالة فوز الاتصالات على مكادي.

يدير المباراة مبروك نبيل ويساعده كيرلس نزيه وهشام صبري ومعهم أحمد العباسي حكما رابعا.

فريق دكرنس

وفي ملعب خالد بشارة بالجونة يحل الاتصالات الرابع برصيد 33 نقطة ضيفا على فريق مكادي السابع برصيد 23 نقطة ويسعى الاتصالات للفوز والوصول للنقطة 36 وزيادة فارق النقاط مع دكرنس إذا تعثر أمام الجمهوري شبين.

يدير المباراة عمرو الشناوي ويساعده كريم مهيا ووليد حميد ومعهم عمرو يوسف حكما رابعا.

أبوقير للأسمدة في مهمة حسم البقاء

وفي الإسكندرية يسعى أبوقير للأسمدة المتصدر برصيد 39 نقطة لحسم بقاءه رسميا عندما يواجه المقاصة وفي حالة فوز أبوقير للأسمدة سيصل رصيده إلى 42 نقطة ويضمن البقاء دون انتظار نتائج المباريات الأخرى.

يدير المباراة أحمد عبد السميع ويساعده وائل عاطف وعمران فريج ومعهم طاهر أيمن سليمان حكما رابعا .

وفي مباراة تحصيل حاصل يستضيف النصر للتعدين فريق النجوم

ويدير المباراة أحمد جمال شاهين ويساعده وائل فتحي ومحمد أحمد حسين ومعهم أحمد عبد العال خلف حكما رابعا.