الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول..غزل المحلة يتعادل مع راية ووادي دجلة يتقدم على القناة

ممر شرفي من لاعبي
ممر شرفي من لاعبي بروكسي لمدرب بتروجت

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وراية المقامة بملعب غزل المحلة في الأسبوع السابع لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين بالتعادل بدون أهداف.

كان غزل المحلة الفريق الأفضل والأكثر خطورة في الشوط الأول وشهدت الدقيقة السادسة أول فرصة لغزل المحلة عندما انفرد رجب مارو بحارس راية وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن..وتصدى محمود عبد العزيزلركلة حرة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة وسدد بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 18 أجرى أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة التغيير الأول بنزول أسامة خليل بدلا من رجب مارو وتلقي محمود مسعد كرة عرضية داخل منطقة الست يارادات وسددها برأسه فوق العارضة.

في الدقيقة 35 أهدر عبده يحيى فرصة من انفراد بحسام حسبو حارس راية الذي خرج من مرماه في توقيت مثالي وأنقذ الموقف واحتسب الحكم إبراهيم محجوب خمس دقائق وقت بدل طائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الإسكندرية أنتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود ولافيينا بالتعادل بدون أهداف. 

وفي ستاد السلام انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة والقناة بتقدم وادي دجلة بهدف سجله علي حسين من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السكة الحديد وطنطا بتقدم طنطا بهدف سجله محمد السيد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بروكسي وبتروجت بالتعادل 1-1وتقدم إسماعيل بامبا لبتروجت وتعادل شيزار لبروكسي وقبل بداية المباراة قام محمد حامد المدير الفني لبروكسي بتقديم درع خاص وباقة من الزهور للسيد عيد المدير الفني لبتروجت وقام لاعبو بروكسي بتنظيم ممر شرفي للجهاز الفني ولاعبي بتروجت بمناسبة حسم الفريق البترولي صعوده للدوري الممتازبعد فوزه على راية الأسبوع الماضي.

 

بطولة دوري المحترفين غزل المحله راية وادي دجلة القناة

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