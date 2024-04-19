ترتيب فرق مجموعة الصعود في دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع السابع

تقام يوم الأحد المقبل مباريات الأسبوع السابع لمجموعة الصعود في دوري المحترفين وأهمها مباراة حرس الحدود مع لافيينا والتي تمثل مواجهة مباشرة بين فريقين ينافسان على الصعود للدوري الممتاز ويتساويان في رصيد 44 نقطة لذلك الفريق الفائز سيقي في دائرة المنافسة على الصعود وسيبتعد الخاسر عن المنافسة خاصة إذا فاز غزل المحلة على راية وفاز وادي دجلة على القناة.

كان فريق بتروجت قد حسم صعوده للدوري الممتاز بعد فوزه على راية في الأسبوع السادس وارتفاع رصيده إلى 57 نقطة وسيخوض بتروجت مباراة تحصيل حاصل خارج أرضه على بروكسي.

وتتنافس فرق غزل المحلة 45 نقطة ولافيينا ووادي دجلة وحرس الحدود ولكل منهم 44 نقطة على المركز الثاني الذي يصعد صاحبه مباشرة للدوري الممتاز والمركز الثالث الذي يخوض صاحبه دورة رباعية مع أوائل مجموعات دوري القسم الثاني "ب" يصعد منها فريق واحد للدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الأسبوع السابع

الأحد 21 أبريل

غزل المحلة × راية الثالثة والنصف عصرا

حرس الحدود × لافيينا الثالثة والنصف عصرا

السكة الحديد × طنطا الثالثة والنصف عصرا

وادي دجلة × القناة الثالثة والنصف عصرا

بروكسي × بتروجت الثالثة والنصف عصرا

ترتيب فرق مجموعة الصعود في دوري المحترفين

1.بتروجت 57 نقطة

2.غزل المحلة 45 نقطة

3.لافيينا 44 نقطة

4.وادي دجلة 44 نقطة

5.حرس الحدود 44 نقطة

6.السكة الحديد 38 نقطة

7.طنطا 36 نقطة

8.راية 35 نقطة

9.بروكسي 35 نقطة

10.القناة 31 نقطة.