الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عقب عودة الفريق للممتاز.. بتروجت يحسم مصير سيد عيد واللاعبين

ثلاثية بتروجت في
ثلاثية بتروجت في رأية

كشف اللواء أحمد فوزي المشرف العام على قطاع كرة القدم، بنادي بتروجت العائد مجددًا للتواجد بين الكبار بدوري نايل الموسم المقبل، حقيقة رحيل سيد عيد المدير الفني للفريق البترولي، صاحب إنجاز الصعود.

وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" لا توجد أي نية مطلقًا لاستغناء عن سيد عيد أو تسريح اللاعبين، فهم مستمران معانا حتى الموسم المقبل".

وتسائل: "هل يعقل أن يتم رحيل أصحاب عودة الفريق مجددا للتواجد بين الكبار ؟ بالعكس سنعمل على تعزيز صفوفنا بأفضل العناصر والصفقات المميزة".

وعن إمكانية الدفع ببعض البدلاء والصف الثاني، خلال مواجهات الفريق المقبلة، أوضح المشرف العام:" سنخوض جميع المباريات المقبلة باللاعبين الأساسيين وهدفنا الفوز، ودوما نخوض مبارياتنا وأعيننا على الثلاث نقاط".

وأضاف:" بذلنا قصارى جهدنا على مدار الموسم الحالي، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز، وهو ما حدث بالفعل بعد غياب دام خمس سنوات".

وأكمل المشرف العام:" الحمد لله ربنا كلل مجهودنا بالنجاح، والعودة من جديد للدوري الممتاز ونأمل في إعادة أمجاد الفريق بدوري الأضواء والشهرة".

وواصل:" واجهنا موسم شرس المنافسة كانت صعبة للغاية، مع أندية لديها باع طويل في الكرة المصرية، أمثال غزل المحلة وحرس الحدود ووادي دجلة".

وأتم فوزي قائلا:" اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر الثقة والمسئولية، وهدفنا عودة فريق بتروجيت إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار والتواجد في المربع الذهبي".

ثلاثية رأية تمنح بتروجت بطاقة العودة للكبار

وتجدر الإشارة إلى أن فريق بتروجت، نجح في خطف بطاقة الصعود لدوري الأضواء والشهرة، ليكون أول الصاعدين الموسم المقبل ( نسخة 2024/2025)، وذلك عقب فوزه أمس الثلاثاء، على فريق رأية بثلاثية نظيفة، في مرحلة التصفيات النهائية المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز.

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