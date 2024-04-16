مدرب بتروجت بعد الصعود: "أصعب دورى قابلناه.. الله كلل تعبنا"

عبّر سيد عيد المدير الفني لـ بتروجت، عن سعادته العارمة بتأهل فريقه والعودة لبطولة الدوري الممتاز "دوري نايل".

وعاد فريق بتروجت لبطولة دوري نايل، وذلك بعد انتصاره على راية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

وقال سيد عيد في تصريحات تليفزيونية لشبكة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "فضل وكرم من ربنا، مبروك لـ بتروجت، مبروك لمجلس الإدارة، مبروك للجماهير".

وأضاف: "الله كلل تعبنا، المرة الرابعة التي أصعد فيها، أصعب دوري قابلناه في البطولة تحت الدوري الممتاز، والحمدلله تمكنا من الصعود".

وتحول ملعب بتروسبورت إلى مسرح لاحتفالات مجلس إدارة والجهاز الفني ولاعبي نادي بتروجت بالصعود للدوري الممتاز قبل نهاية مسابقة دوري المحترفين عقب فوز الفريق البترولي على راية بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيده إلى 57 نقطة.

وقام لاعبو بتروجت بحمل السيد عيد، المدير الفني للفريق، على الأعناق وطافوا به حول الملعب وامتدت داخل غرفة خلع الملابس وتبادل لاعبو بتروجت الرقص، وحرص أعضاء مجلس الإدارة على التواجد داخل غرفة الملابس لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين.

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدفين سجلهما حامد حمدان وسامح إبراهيم في الدقيقتين 8 و23 وافتتح حامد حمدان التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين إسلام طارق حارس راية.

وفي الدقيقة 23 مرر وينفول كوبينا كرة بينية أخطأها أحمد عبدالرحمن ووصلت إلى سامح إبراهيم الذي انفرد وسدد كرة ضعيفة اصطدمت بالحارس إسلام طارق وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لبتروجت.

في الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات وفي الدقيقة 63 تلقى أحمد عبدالرحمن لاعب راية كرة عرضية وسددها برأسه بجوار القائم الأيمن وبعدها هدأ إيقاع اللعب تمامًا دون خطورة على المرميين.

في الدقيقة 76 دفع السيد عيد، المدير الفني لبتروجت، بمحمود فيليكس وأحمد الصعيدي بدلًا من توفيق محمد وسامح إبراهيم وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع تلقي أحمد عادل كرة عرضية من ركلة ركنية وسددها برأسه بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع سجل البديل أحمد الصعيدي هدف بتروجت الثالث عندما تلقي كرة عرضية، وسددها برأسه داخل المرمى لتنتهي المباراة بفوز بتروجت بثلاثة أهداف نظيفة.