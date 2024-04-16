الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حارس بتروجت: الصعود للدورى أجمل إحساس فى الدنيا.. وقادرون على المنافسة

بتروجت
بتروجت

عبّر محمد أبوالنجا بونجا، حارس بتروجت، عن سعادته الكبيرة بالفوز على "راية" والعودة لبطولة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

وعاد فريق بتروجيت لبطولة دوري نايل، وذلك بعد انتصاره على راية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

وقال أبوالنجا في تصريحات لشبكة “أون تايم سبورتس”: "الصعود للدوري أجمل إحساس في الدنيا، تعبنا جدًا، ربنا يعلم حجم التعب والمجهود بداية من الإدارة، مرورًا باللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف: "ربنا بيدي اللي بيتعب، وربنا عارف إحنا تعبنا أد إيه، أشكر الجهاز الفني وكل اللاعبين، قدمنا موسما استثنائيا، نستحق الصعود، ونستطيع المنافسة على المراكز الستة الأول في الدوري الممتاز الموسم المقبل".

واختتم قائلًا: "البطولة كانت صعبة، لكن ثقتنا كانت كبيرة".

محمد ابو النجا بتروجت راية الدوري الممتاز دوري نايل الدوري

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