لاعبو الأهلى يجرون حصة تدريبية عقب مباراة الزمالك على استاد القاهرة

أجرى عدد من لاعبي الأهلي حصة تدريبية بقرار من السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق، بعد نهاية المباراة التي جمعتهم بـ الزمالك في قمة دوري نايل.

وخسر نادي الأهلي أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في ديربي القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لبطولة دوري نايل.

وبعد المباراة، قرر كولر خوض 15 لاعبًا لحصة تدريبية داخل أرض استاد القاهرة، منهم اللاعبون الأساسيون الذين خاضوا مباراة القمة، حيث إن الفريق سيخضع للراحة غدًا من التدريبات قبل السفر للكونغو.

واقتصرت الحصة التدريبية على بعض التدريبات الاستشفائية، قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

ويسافر الأهلي عصر يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة، إلى الكونغو، لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرًا على ملعب فريق مازيمبي.