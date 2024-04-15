الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بالمر يقود تشكيل تشيلسى لمواجهة إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

تشيلسي
تشيلسي

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه إيفرتون، في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل "البلوز".

تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو - تياجو سيلفا - تريفوه شالوباه - مارك كوكريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير -  كول بالمر

خط الهجوم: ميخايلو مودريك - مادويكي - نيكولاس جاكسون.

وجاء تشكيل إيفرتون الذي أعلنه المدرب شون دايتش كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كوليمان - تاركوفسكي - برانثويت - ميكولينكو

خط الوسط: أشلي يونج - جارنير - أونانا - ماكنيل - عبدالله دوكوريه

خط الهجوم: بيتو.

تشكيل تشيلسي إيفرتون الدورى الانجليزى تشيلسى كول بالمر

مواد متعلقة

سرق المدافعين.. الجزيرى يهز شباك الأهلى قبل نهاية الشوط الأول

سكاي سبورتس: يوليان ناجلسمان يقترب من العودة لبايرن ميونخ

روبين أموريم: لم أتحدث مع لاعبي الفريق بشأن مستقبلي

إنتر يتعادل مع كالياري بهدفين لمثلهما في الدوري الإيطالي

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى دورى نايل.. غياب شيكابالا

باير ليفركوزن بطلًا للدورى الألمانى للمرة الأولى فى تاريخه

المتصدرون يسقطون لصالح السيتى.. الأرسنال يخسر من فيلا فى الدورى الإنجليزى

كلوب: إهدار صلاح وزملائه للفرص "أمر بشع"

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ193 للعدوان.. الكشف عن مجازر وكوارث جديدة للاحتلال في غزة

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟