بالمر يقود تشكيل تشيلسى لمواجهة إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه إيفرتون، في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل "البلوز".

تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو - تياجو سيلفا - تريفوه شالوباه - مارك كوكريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير - كول بالمر

خط الهجوم: ميخايلو مودريك - مادويكي - نيكولاس جاكسون.

وجاء تشكيل إيفرتون الذي أعلنه المدرب شون دايتش كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كوليمان - تاركوفسكي - برانثويت - ميكولينكو

خط الوسط: أشلي يونج - جارنير - أونانا - ماكنيل - عبدالله دوكوريه

خط الهجوم: بيتو.