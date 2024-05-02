بدعم من "ابدأ".. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج "بولي إيثر" فى الشرق الأوسط

قال المهندس أحمد رجب الشافعي، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة فانتازيا لصناعة المراتب والمفروشات الفندقية والإسفنج الصناعي، إن الشركة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بزيادة الاعتماد على المكون المحلي ضمن عمليات التصنيع، وكذلك العمل على توسيع نطاق تصدير المنتجات المصرية.

بدعم مبادرة ابدأ

وقال المهندس أحمد رجب الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن شركة فانتازيا تعد مصنعًا متخصصًا في تصنيع وإنتاج مكونات الإسفنج، مثل المراتب والفرش الفندقي، يقع المصنع في المنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية، ويغطي مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، وبفضل دعم مبادرة "ابدأ" وبالتعاون مع الجهات المعنية، تم تسهيل عدة إجراءات لتخصيص قطعة أرض جديدة للتوسعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذه التوسعات ستسمح بزيادة خطوط الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال تصنيع المادة الخام.

التصدير إلى 12 دولة

ولفت إلى أن المجموعة تصدر حاليًا حوالي 30% من إجمالي حجم إنتاجها إلى أكثر من 12 دولة في إفريقيا والعالم العربي، بما في ذلك السعودية والإمارات والسودان والعراق والمغرب وغينيا وكينيا والرأس الأخضر ومدغشقر، مشيرًا إلى أن الشركة فتحت أسواقًا جديدة في أوروبا وتخطط لبدء التصدير إليها قريبًا.

80 % مكونًا محليًا

وأوضح أن الشركة تستخدم المكون المحلي بنسبة 80% في مصنع المراتب والمفروشات، بينما يبلغ استخدام المكون المحلي في مصنع الإسفنج حوالي 30% فقط، مرجعًا ذلك إلى طبيعة صناعة الإسفنج الكيميائية التي تستلزم استيراد بعض الخامات من الخارج، وأن المادة الخام الكيميائية اللازمة غير متوافرة في مصر.

إنشاء مصنع جديد لإنتاج "بولي إيثر"

ولفت إلى أنه بفضل المبادرة الرئاسية "أبدأ"، تعمل الشركة حاليًا على إنشاء مصنع جديد لإنتاج "بولي إيثر"، وهو مشروع يتم بالتعاون مع مستثمرين صينيين، ومن المتوقع أن يصبح واحدًا من أكبر المصانع في الشرق الأوسط، كما سيقوم هذا المصنع بتصنيع المادة الخام من البولي بروبيلين المتوافر بكثرة في مصر، مما سيوفر الاكتفاء الذاتي منها بمعدل 150 ألف طن سنويًا.

وأوضح أن المجموعة تتمتع بشبكة توزيع واسعة تضم حوالي 23 منفذ بيع في مختلف أنحاء الجمهورية، كما أن مبادرة "ابدأ" ساهمت في تخصيص أرض للتوسعات المستقبلية وإنشاء المصنع الجديد.