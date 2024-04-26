أسعار النفط تعود للارتفاع بعد خسائر لأسبوعين متتاليين

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا، خلال جلسة التداول المسائية اليوم الجمعة، ويبدو أنها في طريقها لإنهاء الأسبوع على ارتفاع، عقب تكبدها خسائر لأسبوعين متتاليين.

أسعار النفط تعود للارتفاع مجددًا

ويأتى ارتفاع أسعار النفط، في أعقاب تصريحات تفاؤلية من جانب الولايات المتحدة حول توقعات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استمرار القلق المتعلق بالإمدادات النفطية، والذي يعزى إلى استمرار التوترات والصراعات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

خام برنت

شهدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت»، ارتفاعًا بمقدار 17 سنتًا أو ما يعادل 0.3%، لتصل إلى 89.41 دولار للبرميل، في الوقت نفسه، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة قدرها 25 سنتًا، وصولًا إلى 84.05 دولار للبرميل.

الخزانة الأمريكية

وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أمس الخميس، أنه من المحتمل أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام تعديلًا صعوديًا، كما أشارت إلى أن التضخم من المتوقع أن ينخفض بعد مجموعة من العوامل الحاسمة التي أدت إلى أضعف أداء للاقتصاد الأمريكي خلال العامين الماضيين.

البنك المركزي الأمريكي

ووفقًا للبيانات الأخيرة، فقد شهد النمو الاقتصادي الأمريكي تباطؤًا خلال الربع الأول من العام، قبل التصريحات الصادرة عن جانيت يلين، تأثرت أسعار النفط بزيادة التضخم، مما أدى إلى تراجع توقعات المستثمرين بخصوص احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة قبل شهر سبتمبر.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بنسبة 2% في الربع الأخير من العام 2023.

فى سياق متصل، ارتفعت أسعار خامات النفط الأثقل من الشرق الأوسط مقارنةً بخامات أخرى، نتيجة لتخفيضات الإنتاج التي نفذتها منظمة "أوبك+"، هذه التخفيضات أدت إلى تقليص الإمدادات المتاحة من هذه الأنواع من النفط في السوق.

وشهد خام زاكوم العلوي، الذي يُعتبر عادة أقل قيمة من خام "مربان"، ارتفاعًا في الأسعار بسبب هذه التخفيضات، كما أن "أدنوك"، الشركة الوطنية للنفط في الإمارات، قامت بتحويل بعض من إنتاجها من هذا الخام إلى منشأة الرويس، مما جعل الخام البحري يتداول بسعر أعلى من نظيره البري الأخف خلال هذا الشهر.