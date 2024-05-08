الأربعاء 08 مايو 2024
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حوادث

المتهم بإنهاء حياة الطفلة السودانية جانيت يفجر مفاجأة فى محاكمته (فيديو)

الطفلة السودانية
الطفلة السودانية جانيت

كشف الزميل عمرو المزيدي، خلال لايف على الصفحة الرسمية لجريدة “الدستور”، تفاصيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة الطفلة السودانية جانيت.

المتهم بإنهاء حياة الطفلة السودانية جانيت يفجر مفاجأة جديدة في أولى جلسات محاكمته.. فيديو 

 

كانت قد أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى معوض، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية جانيت جمعة بطرس، إلى جلسة 9 مايو الجاري، مع استمرار حبس المتهم.

وأمر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية، بعد اغتصابها.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة جنيت جمعة بطرس - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وكشفت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

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