الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقارير دولية: ارتفاع جديد لأسعار الذهب عالميًا.. وتراجع أسعار النفط

الذهب
الذهب

على الرغم من إغلاق عوائد سندات الخزانة والدولار تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع، إلا أن مكاسب أسعار الذهب امتدت للأسبوع الرابع على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.63% مستقرة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقًا لتقارير دولية.

الذهب في مصر يستقر متجاهلا تذبذب أسعاره عالميا

 وسجلت الأسعار غالبية مكاسبها خلال جلسة الخميس بعد أن جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أقل من التوقعات، ما أتاح بعض الاستقرار بالأسواق بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك والتي جاءت أعلى من المتوقع. ونظرًا لتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، أدت زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن إلى ارتفاع أسعار الذهب على مدار الأسبوع.

النفط

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفضت بنسبة 0.79%، إلا أنها ظلت أعلى بشكل هامشي عن المستوى الرئيسي البالغ 90 دولارًا للبرميل. وسجلت أسعار النفط انخفاضًا بعد أن أشارت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين خلال الأسبوع المنتهي في 5 أبريل بشكل أكبر عن الفترة السابقة. 

ومع ذلك، استأنفت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة، حيث أعلنت إسرائيل عن استعدادها للهجوم الذي ستشنه إيران، كما أظهرت البيانات الصادرة ارتفاع واردات النفط الصينية بشكل حاد. 

وفيما يتعلق بتوقعات الطلب على النفط، أبقت (أوبك+) على توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال عامي 2024 و2025، وذلك في الوقت الذي خفضت فيه الوكالة الدولية للطاقة (IEA) توقعاتها للطلب على النفط خلال عامي 2024 و2025.

أسهم الأسواق الناشئة

انخفضت أسهم الأسواق الناشئة، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة 

MSCI EM بنحو 0.38%، مسجلًا أول خسارة بقياس أسبوعي منذ أربعة أسابيع. 

وحقق المؤشر مكاسب قوية في مستهل تعاملات الأسبوع وسط تحسن شهية المخاطرة مع تراجع الضغوط الجيوسياسية بالمنطقة وانتظار المتداولين لصدور بيانات التضخم الأمريكية. 

ومع ذلك، فقد المؤشر جميع مكاسبه خلال ختام تداولات الأسبوع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وإعادة تسعير الأسواق لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مع صدور بيانات التضخم التي جاءت أعلى مما كان متوقعًا.

الذهب اسعار النفط الدولار سندات الخزانة إسرائيل

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