الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

سوق النفط العالمية.. كيف يؤثر التوتر بين إيران وإسرائيل على الأسعار عالميًا؟

النفط
النفط

قال الدكتور عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي، إن إيران قللت من شأن ردة الفعل أو الضربة التي قد تكون وجهتها إسرائيل لها في ليلة أمس، وبالتالي فإن هذا يخالف جميع ما كان يتنبأ به المراقبون بأن هناك استهدافًا واسعًا لمنشآت طاقة النفط ومنشآت نووية إيرانية.

وأضاف الشوبكي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر انعكس على أسعار النفط انخفاضًا بعد أن ارتفعت أسعار النفط بعد سماع دوي الانفجارات في أصفهان، وبعد تقليل شأن هذه الاستهدافات انخفضت أسعار النفط الآن قرابة 4 دولارات للبرميل وربما فقدت معظم مكاسبها التي زادت بعد، علاوة على المخاطر التي اكتسبتها أسعار النفط منذ بداية الضربات المتتابعة ما بين إيران وإسرائيل.

وأوضح أن الغاز ارتفع إلى أكبر قيمه منذ بداية العام، رجع وانخفض مع تقليل إيران لشدة الضربات الإسرائيلية، وما زالت الأسواق تترقب ما سيحدث من ردة الفعل الإسرائيلية أو الإيرانية بعد ذلك وهذا ما حافظ على أسعار الذهب مرتفعة وما أيضًا قد يحافظ على مستويات أسعار النفط عند 87 دولارًا لبرميل برنت.

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