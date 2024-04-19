القاهرة الإخبارية: تهديد خطير تتلقاه باريس والأمن ينتشر فى موقع القنصلية الإيرانية

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن الدائرة السادسة عشرة تشهد حالة من الاستنفار بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث هدد أحد الأشخاص بأن معه حزامًا ناسفًا، وهو في محيط القنصلية الإيرانية في باريس، بتفجير نفسه، وقوات الشرطة ومكافحة الإرهاب والشغب أنشأت كردونًا أمنيًا وطالبت سكان العاصمة بعدم التواجد في محيط القنصلية.

وأضاف "شقير"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حالة من التخوف وعدم الاستقرار تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، وكانت قوات الأمن الفرنسية لطالما تحدثت عن تهديدات إرهابية لكن لم يتحدث أحد عن تفجيرات في القنصلية الإيرانية أو غيرها.

وأوضح أن فرنسا أمامها الكثير من التحديات الأمنية التي ستكون منتشرة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تستعد من خلالها الحكومة الفرنسية لاستضافة الألعاب الأوليمبية.

وعن هوية الرجل الذي كان ينوي تفجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية، أكد أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن هوياته أو عمره، إلا أن وزارة الداخلية الفرنسية والاستخبارات الداخلية تحدثت عن ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الدخول في هذه المنطقة التي بها القنصلية الإيرانية في باريس.