مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف مفاجأة بشأن تورط روسيا فى التصعيد الإيرانى الإسرائيلى

قال حسين مشيك، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من موسكو، إنه بالرغم من أن البيانات الرسمية الروسية تحذر من إمكانية تدهور الوضع في الشرق الأوسط، خاصة بعد التوتر الذي تشهده المنطقة بين إسرائيل وإيران، إلا أن دائما ما تتم حياكته تحت الطاولة، خاصة بين الجوانب الدبلوماسية لكل الدول، وتحديدا بين روسيا وإيران، هو مخالف للبيانات الدبلوماسية والبيانات الرسمية.

وأضاف مشيك، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاتصال الهاتفي الذي حصل بين الرئيسين الروسي فلاديمر بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، تم خلاله عرض مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وأطلع الرئيس الإيراني بوتين على الهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي الإسرائيلية، حيث أكد الرئيس الروسي ضرورة ضبط النفس من قبل الجميع الأطراف، هذا فيما يتم الإعلان عنه من كبر الجانب الرسمي الروسي، وأيضا الإيراني.

وأوضح أن بعض المصادر تحدثت أن روسيا بالفعل سلمت الجانب الإيراني أسلحة وأنظمة دفاع جوي متطورة جدًا خلال الفترة الماضية، وعلى الجهة المقابلة إيران قامت بتسليم روسيا طائرات مسيرة من نوع شاهد بأجيال حديثة، وروسيا أيضًا تقوم بإضافة بعض التطورات أو بعض التقنيات على هذه المسيرات.

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي في الأراضي السورية هدفها إسقاط أي هدف جوي أو أي شيء جوي يستهدف الأراضي السورية من الأجواء السورية، لذا القوات الإسرائيلية تعمل على استهداف الأراضي السورية من خارج الأجواء السورية لأن أنظمة الدفاع الجوية الروسية تعمل فوق الأجواء السورية.



