الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف مفاجأة بشأن تورط روسيا فى التصعيد الإيرانى الإسرائيلى

حسين مشيك
حسين مشيك

قال حسين مشيك، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من موسكو، إنه بالرغم من أن البيانات الرسمية الروسية تحذر من إمكانية تدهور الوضع في الشرق الأوسط، خاصة بعد التوتر الذي تشهده المنطقة بين إسرائيل وإيران، إلا أن دائما ما تتم حياكته تحت الطاولة، خاصة بين الجوانب الدبلوماسية لكل الدول، وتحديدا بين روسيا وإيران، هو مخالف للبيانات الدبلوماسية والبيانات الرسمية.

وأضاف مشيك، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاتصال الهاتفي الذي حصل بين الرئيسين الروسي فلاديمر بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، تم خلاله عرض مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وأطلع الرئيس الإيراني بوتين على الهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي الإسرائيلية، حيث أكد الرئيس الروسي ضرورة ضبط النفس من قبل الجميع الأطراف، هذا فيما يتم الإعلان عنه من كبر الجانب الرسمي الروسي، وأيضا الإيراني.

وأوضح أن بعض المصادر تحدثت أن روسيا بالفعل سلمت الجانب الإيراني أسلحة وأنظمة دفاع جوي متطورة جدًا خلال الفترة الماضية، وعلى الجهة المقابلة إيران قامت بتسليم روسيا طائرات مسيرة من نوع شاهد بأجيال حديثة، وروسيا أيضًا تقوم بإضافة بعض التطورات أو بعض التقنيات على هذه المسيرات.

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي في الأراضي السورية هدفها إسقاط أي هدف جوي أو أي شيء جوي يستهدف الأراضي السورية من الأجواء السورية، لذا القوات الإسرائيلية تعمل على استهداف الأراضي السورية من خارج الأجواء السورية لأن أنظمة الدفاع الجوية الروسية تعمل فوق الأجواء السورية.


 

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين الشرق الأوسط إسرائيل إيران الاراضي الاسرائيلية نظمة دفاع جوي

مواد متعلقة

خبير: إسرائيل تجهز لاجتياح رفح الفلسطينية وأمريكا تعطي الضوء الأخضر

باحث: شرارة الحرب الإقليمية تشتعل وإسرائيل وإيران يلعبان على حافة الهاوية

خبير عسكري: التصعيد الإيراني الإسرائيلي تديره الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأردنى: يجب أن تنتهى الأعمال الانتقامية الإسرائيلية الإيرانية

"جيروزاليم بوست": إسرائيل اختارت عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية

بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار لإسرائيل

روسيا: مستعدون لبدء الحوار مع أوكرانيا وفق الحقائق الحالية على الأرض

قوات الاحتلال تعتدى على المصلين أثناء توجههم لأداء الجمعة بالمسجد الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

عاجل.. بلينكن: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى عن 81 عامًا

السقا وأحمد رزق مع أسرته.. توافد الفنانين لتشييع جثمان صلاح السعدنى

مصدر: نجم الزمالك يرحب بالانتقال إلى الأهلى حال الرحيل عن بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة