الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار لإسرائيل

بايدن
بايدن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يدرس إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار إلى إسرائيل، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية.

 "CNN": إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة طويلة دون دعم خارجى

قالت شبكة "CNN" الأمريكية، نقلًا عن مسئولين، إن إسرائيل ستحتاج إلى دعم كبير من الحلفاء الغربيين للدخول في حرب شاملة بالشرق الأوسط، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضافت: "إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة طويلة الأمد دون دعم خارجي".

 وتابعت CNN، نقلًا عن مسئولين: "إسرائيل تحتاج إلى التزام من الولايات المتحدة لمواصلة تقديم الأسلحة".

وواصلت: "النداءات التي وجهها حلفاء إسرائيل الغربيون لممارسة ضبط النفس لعبت دورًا كبيرًا في حسابات المسئولين الإسرائيليين حول مدى قوة الرد".

القاهرة الإخبارية أسلحة إرسال أسلحة مليار دولار إسرائيل

مواد متعلقة

الصفدي لوزير الخارجية الإيراني: الأردن لن تكون ساحة حرب لإيران أو لإسرائيل

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل اتفقا على هزيمة حماس عبر عملية عسكرية في رفح

خبير علاقات دولية: الإدارة الأمريكية أهملت القضية الفلسطينية وكانت داعمة وحامية لإسرائيل

باحث سياسي: إعلان الدولة الفلسطينية لا يعني تحريرها من الاحتلال

توفيق حميد يكشف أسباب مخاوف أمريكا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

نتنياهو يطالب بتدخل بريطانى ألمانى لمنع إصدار أوامر اعتقال ضده من "الجنائية الدولية"

البنك المركزى يعلن انتهاء السوق الموازية للعملات الأجنبية

الخارجية الأمريكية: لن نقبل أى خطة إسرائيلية تشمل التهجير القسرى فى رفح

الأكثر قراءة

عاجل | وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى عن 81 عامًا

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

وداعاً يا عمدة.. رحيل صلاح السعدني النجم الذي لا ينطفئ بريقه

موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدنى

3 سيناريوهات متوقّعة للرد الإيراني على "هجوم أصفهان"

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

عام على الحرب في السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة