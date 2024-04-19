بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار لإسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يدرس إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار إلى إسرائيل، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية.

"CNN": إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة طويلة دون دعم خارجى

قالت شبكة "CNN" الأمريكية، نقلًا عن مسئولين، إن إسرائيل ستحتاج إلى دعم كبير من الحلفاء الغربيين للدخول في حرب شاملة بالشرق الأوسط، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضافت: "إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة طويلة الأمد دون دعم خارجي".

وتابعت CNN، نقلًا عن مسئولين: "إسرائيل تحتاج إلى التزام من الولايات المتحدة لمواصلة تقديم الأسلحة".

وواصلت: "النداءات التي وجهها حلفاء إسرائيل الغربيون لممارسة ضبط النفس لعبت دورًا كبيرًا في حسابات المسئولين الإسرائيليين حول مدى قوة الرد".