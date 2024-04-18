البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل اتفقا على هزيمة حماس عبر عملية عسكرية في رفح

أكد البيت الأبيض، أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي اتفقا على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس عبر عملية عسكرية في رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح البيت الأبيض، أن مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ناقشوا اليوم المخاوف الأمريكية بشأن مسارات العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأشار البيت الأبيض، إلى إسرائيل توافق على الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمريكية بشأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.