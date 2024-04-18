توفيق حميد يكشف أسباب مخاوف أمريكا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال الدكتور توفيق حميد، الكاتب والباحث السياسي، إن ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية من الاعتراف بدولة فلسطينية أمران أساسيان، الأول فقد علاقتها العميقة جدا مع إسرائيل المتمثلة في علاقة عمقها يفوق الخمسين عاما من العلاقات الوطيدة على مستوى المخابرات على مستوى السلاح وعلى مستوى التعاون المشترك في أمور كثيرة على مستوى أنها الداعم لأمريكا في المضمون لهم.

وأضاف حميد، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “ملف اليوم،” المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة لديها كثير من العلاقات مع الدول الأخرى الجيدة، لكن إسرائيل بالنسبة لهم فإن العلاقة بينهم علاقة يقينية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليس لديها اي استعداد للتضحية بهذا العمق في العلاقات لأجل القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الأمر الثاني أن الولايات المتحدة إذا وافقت على موضوع القضية الفلسطينية وحل الدولتين بأن يكون هناك دولة فلسطينية فإن هذا من الممكن أن يكون له تبعات صراعات أخرى، مشيرًا إلى أن تبعات موافقته على الأمر سيسود صراع شديد وتتحمل أمريكا وزره.