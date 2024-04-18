الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

إيران: لن نتراجع عن الرد على إسرائيل.. وهجومنا عليها كان ضروريًا

حسين أمير عبداللهيان
حسين أمير عبداللهيان

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن بلاده لن تتراجع عن الرد على إسرائيل بشكل ملائم ورادع إذا انتهك النظام الإسرائيلي سيادة طهران.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي الشهري بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان ضروريا للرد على سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المصالح الإيرانية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن إسرائيل تواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدًا أن الدول الغربية فشلت في إصدار بيان يدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق.

مجلس الأمن القاهرة الإخبارية الهجوم الايراني إسرائيل الهجمات الاسرائيلية المصالح الإيرانية القنصلية الإيرانية

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