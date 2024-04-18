مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن: سنواصل تعطيل الشبكات التي تدعم نشر إيران للأسلحة

قال روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة ستواصل تعطيل الشبكات التي تدعم نشر إيران للأسلحة.

وأضافت مندوب الولايات المتحدة، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الشهري بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل يزعزع الاستقرار الدولي ويعرض المنطقة للخطر، مشيرًا إلى أن إيران انتهكت التزاماتها الدولية وعلى المجلس ضمان عدم إفلات طهران من العقاب.

وأكد أن المسيرات الإيرانية استخدمت لشن هجمات ضد إحدى الدول الأعضاء في انتهاك واضح للقانون الدولي، وندين الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي يدفعنا إلى حافة الهاوية.

وتابع مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن: “علينا مسؤولية مشتركة لتحديد تبعات تحركات إيران لضمان منعها مواصلة التصعيد في المنطقة”.