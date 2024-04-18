الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: الحرب الروسية الأوكرانية تشتعل دمار وهجوم متبادل وتقدم برى روسى

دبابة روسية
دبابة روسية

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن شكل الحرب ومسارها تغير كثيرًا عن الحروب السابقة، حيث إن هذه الحرب تعتبر حرب المسيرات والصواريخ الفرط صوتية.

وأضاف مشيك، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الجانب الروسي يؤكد أن قواته تقدمت أكثر في خطوط أفديفسكي، أي ضواحي دانيتسكي وأيضًا سيطرت على مواقع أكثر فائدة وأن الجيش الأوكراني في المواقع التي سيطر عليها خلال الهجوم المضاد تم استعادة هذه المواقع من السيطرة الأوكرانية. 

وأوضح أنه في ضواحي زباروجي أيضًا المشهد هو نفسه، فهناك تقدم للجيش الروسي وهذا التقدم أيضًا يتزامن مع ضربات صاروخية تنفذها القوات الجوية للجيش الروسي على مراكز ومنشآت للجيش الأوكراني. 

وتابع: “خلال الليلة الماضية كانت القوات الجوية الروسية تقوم باستهداف مواقع للجيش الأوكراني في المدينة أديسا وتحديدًا بالقرب من الميناء تم تدمير البنة التحتية لميناء أديسا حسب التأكيدات الروسية، ومنذ قليل الدفاع الروسية أكدت أن قواتها دمرت غرفة تحكم لعمليات الشمال في الجيش الأوكراني دون ذكر في أي مدينة تم تدمير هذه الغرفة”.

وأشار إلى أن القوات الروسية تستخدم مسارين، المسار الأول هو تدمير أكثر عدد ممكن من المراكز وأيضًا النقط الحساسة للجيش الأوكراني على مختلف الأراضي الأوكرانية، والمسار الثاني وهو التقدم البري الذي تقوم به القوات الروسية في المقاطعات الأربع التي ضمتها روسيا إلى أراضيها مؤخرًا.

القاهرة الإخبارية الحرب موسكو الحرب الروسية الأوكرانية المراسلين

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