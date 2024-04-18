الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هند مختار: ستكون هناك مبادرة أخرى لتخفيض الأسعار

هند مختار
هند مختار

قالت الكاتبة الصحفية هند مختار، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم كان الاجتماع الأول بعد عيد الفطر، حيث كان في مقدمة هذا الاجتماع ملف السلع، خاصة أن رئيس الوزراء قبل عيد الفطر قال إنه ستكون هناك مبادرة أخرى لتخفيض الأسعار وسيتم طرحها بعد عيد الفطر.

وأضافت مختار، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار دي إم سي، المُذاعة عبر قناة “dmc”، أن ملف الأسعار كان هو الملف الرئيسي في اجتماع الحكومة ويمكن عقب اجتماع مجلس الوزراء أن يكون هناك اجتماع للجنة ضبط الأسعار والسلع لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بالملف الأهم الذي يشغل بال المصريين حاليًا وهو ملف الأسعار.

وأوضحت أنه كان هناك ملف آخر تمت مناقشته وتطرق إليه رئيس الوزراء في اجتماع منذ أيام وهو ملف المشروعات المتعثرة وبناءً على تكليفات من رئيس الجمهورية، واليوم تم التأكيد من قبل رئيس الوزراء على أهمية إنهاء أي مشكلات تواجه المشروعات المتعثرة والعمل على حل هذه المعوقات التي تواجهها لدخولها الخدمة مرة أخرى.

مجلس الوزراء السلع تخفيض الأسعار DMC المصريين ملف الأسعار المشروعات المتعثرة

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