عقوبات إيران والهجوم على إسرائيل.. كواليس اجتماع قادة الاتحاد الأوروبى

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن اجتماعات اليوم الثاني لقادة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية في بروكسل، تؤكد ما كان صدر في شهر مارس الماضي، ومن ثم هناك بعض الأولويات وعلى رأسها الرد الإيراني على إسرائيل، ويحاول الاتحاد الأوروبي تجديد وتشديد المزيد من العقوبات الموجودة بالفعل على طهران.

وأضاف المنيري، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العقوبات الأوروبية على إيران تخص الشركات التي تتعامل مع طهران في المكونات التي يتم من خلالها تصنيع الصواريخ الباليستية والمسيرات التي يتم استخدامها فيما بعد في روسيا، بحسب ما يقوله الاتحاد الأوروبي.

أكد، أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يكون هناك تصعيد من إيران أو من إسرائيل، كما يؤكد أنه مع أمن إسرائيل ومع حقها في الدفاع عن نفسها، على حد تعبيرهم.

أوضح أن تشديد العقوبات ليس فقط من أجل إسرائيل، ولكنه أيضًا من أجل محاولة منع التعاون الإيراني الروسي، وخصوصًا أن هناك معلومات دائمة عند المجلس الأوروبي أن موسكو تستخدم المسيرات الإيرانية في هجومها وهجماتها على أوكرانيا، وهذا ما لا يريده الاتحاد الأوروبي.

اختتم بأن اليوم هو اليوم الختامي لهذا الاجتماع الاستثنائي، وربما يشهد إعلان تجديد للعقوبات على إيران، وربما سنسمع عن توسيع نطاق العقوبات الخاصة بالشركات التي تتعاون مع المكونات التي تدخل في صناعات العسكرية.