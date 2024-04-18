الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عقوبات إيران والهجوم على إسرائيل.. كواليس اجتماع قادة الاتحاد الأوروبى

عمرو المنيري مراسل
عمرو المنيري مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن اجتماعات اليوم الثاني لقادة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية في بروكسل، تؤكد ما كان صدر في شهر مارس الماضي، ومن ثم هناك بعض الأولويات وعلى رأسها الرد الإيراني على إسرائيل، ويحاول الاتحاد الأوروبي تجديد وتشديد المزيد من العقوبات الموجودة بالفعل على طهران.

وأضاف المنيري، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العقوبات الأوروبية على إيران تخص الشركات التي تتعامل مع طهران في المكونات التي يتم من خلالها تصنيع الصواريخ الباليستية والمسيرات التي يتم استخدامها فيما بعد في روسيا، بحسب ما يقوله الاتحاد الأوروبي.

أكد، أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يكون هناك تصعيد من إيران أو من إسرائيل، كما يؤكد أنه مع أمن إسرائيل ومع حقها في الدفاع عن نفسها، على حد تعبيرهم.

أوضح أن تشديد العقوبات ليس فقط من أجل إسرائيل، ولكنه أيضًا من أجل محاولة منع التعاون الإيراني الروسي، وخصوصًا أن هناك معلومات دائمة عند المجلس الأوروبي أن موسكو تستخدم المسيرات الإيرانية في هجومها وهجماتها على أوكرانيا، وهذا ما لا يريده الاتحاد الأوروبي.

اختتم بأن اليوم هو اليوم الختامي لهذا الاجتماع الاستثنائي، وربما يشهد إعلان تجديد للعقوبات على إيران، وربما سنسمع عن توسيع نطاق العقوبات الخاصة بالشركات التي تتعاون مع المكونات التي تدخل في صناعات العسكرية.

القاهرة الإخبارية الاتحاد الأوروبي بروكسل عقوبات إيران تصعيد إسرائيل المسيرات الإيرانية أوكرانيا موسكو

مواد متعلقة

روسيا: الغرب يمارس ابتزازًا نوويًا بالمطالبة بنقل السيطرة لمحطة زابوريجيا لكييف

"القاهرة الإخبارية": محاولة جديدة لتقريب وجهات النظر فى لبنان

أكثر من 730 ألف فلسطينى بلا خدمات صحية حقيقية فى غزة

بوريل: لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة فقط بدعم أوكرانيا

الكرملين: المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع على الجبهة

8310 معتقلين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

"لوفتهانزا الألمانية" تُمدد تعليق رحلاتها إلى طهران وبيروت حتى 30 أبريل

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على رفح الفلسطينية لـ5 بينهم 3 أطفال

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل| تضاهى الترسانات العالمية.. الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة لصناعة اليخوت

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

قرار جديد بشأن دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

نبل يليق بنجم كبير.. أحمد عبد العزيز يعتذر لشاب ويوجه رسالة قوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين