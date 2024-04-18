الخميس 18 أبريل 2024
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توك شو

فلسطين على موعد مع يوم تاريخي بشرط وحيد

فلسطين
فلسطين

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من نيويورك، إن اليوم سيكون يوما تاريخيا إذا لم تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مشروع القرار الذي قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية ودولة فلسطين، لافتا إلى أن هذا المشروع سيتم التصويت عليه لمنح العضوية الدائمة لفلسطين إذا ما تمت الموافقة عليه في مجلس الأمن المتألف عن 15 دولة.

وأضاف "نور الدين"، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا المشروع مهم للغاية لمنح هذه العضوية، والسلطة الفلسطينية تقول إن هناك 137 دولة في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين.

وأشار إلى أنه لكي يتم تمرير هذا المشروع لا بد من أن يمرر في البداية من مجلس الأمن ثم الذهاب إلى الجمعية العامة، ولابد أن يصل التصويت عليه إلى ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

ولفت إلى أن هذا المشروع ليس جديدا، لكن السلطة الفلسطينية كانت قد قدمت هذا المشروع منذ عام 2011 إلا أن بعد ذلك تم تجاهله نوعا ما، ثم في مطلع هذا الشهر أعادت فلسطين مرة أخرى طلب قبول عضويتها كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة. 

القاهرة الإخبارية نيويورك الولايات المتحدة الفيتو الجزائر فلسطين العضوية الدائمة مجلس الأمن

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