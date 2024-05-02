إيرادات قوية لفيلم "السرب" فى أول أيام عرضه بالسينمات

حقق فيلم «السرب» بطولة النجم أحمد السقا وعدد كبير من النجوم نجاحًا كبيرًا خلال الانطلاقة الأولى له بأول أيام عرضه بدور العرض المصرية، حيث انطلق أمس الأربعاء لتستقبل السينمات أضخم الأعمال المصرية.

إيرادات فيلم السرب

وحقق فيلم السرب أمس الأربعاء إيرادات قوية للغاية وصلت إلى 1.603.934 جنيهًا ليعتلي صدارة الترتيب، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات عالية للغاية خلال إجازة نهاية الأسبوع الجاري.

قصة فيلم "السرب"

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "السرب" يضم نخبة من ألمع النجوم، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، بمشاركة كل من نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أبطال فيلم "السرب"

يقدم أحمد السقا خلال أحداث السرب شخصية على المصري، الذي يتعاون مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، فيما يجسد الفنان محمد ممدوح دور قائد التنظيم الإرهابي في مدينة درنة، أما نيللي كريم فتلعب دور سيدة تُدعى هند، وهي زوجة أمير داعش، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، والتي تكون لها يد في التخطيط لعدد من العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم، وتجسد صبا مبارك خلال أحداث "السرب" دور "خديجة"، سيدة ليبية تتزوج من أحد قيادات "داعش".

يعرض فيلم السرب من بطولة أحمد السقا في 15 دار عرض في 14 محافظة كالتالي:

-قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة

-مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

-قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

-قصر ثقافة ببا ببني سويف

-قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية

-قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة

-قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية

- قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة

- قصر ثقافة شرم الشيخ

- قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط

-المركز الثقافي بكفرالشيخ

-سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد

- قصر ثقافة الإسماعيلية

- قصر ثقافة العريش.