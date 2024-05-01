أسعار تذاكر "سينما الشعب" لمشاهدة فيلم "السرب"

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عن عرض فيلم "السرب" بـ"سينما الشعب" في القاهرة والمحافظات، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

مواعيد العرض وأسعار تذاكر سينما الشعب لمشاهدة فيلم "السرب"

أعلنت وزارة الثقافة عن عرض فيلم "السرب"، ضمن برامج الوزارة التي تهدف إلى زيادة الوعي ورفع روح الانتماء، حيث تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فيلم "السرب" بمشروع "سينما الشعب" في القاهرة والمحافظات، اعتبارا من اليوم الأربعاء 1 مايو.

وستكون موعد الحفلات بجميع المحافظات، بدءًا من 10 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيهًا، طوال أيام الأسبوع.

صالات عرض فيلم "السرب"

سيُعرض الفيلم في 15 دار عرض في 14 محافظة وهي كالتالي، قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بكفرالشيخ، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

عن أبطال فيلم "السرب"

عن أبطال فيلم "السرب"

تدور أحداث الفيلم حول وقائع حقيقية لعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية وداعش، والفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم الفنان أحمد السقا ونيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وأيضا محمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويكشف الفيلم حقيقة أخطر عمليات نفذها سلاح الطيران المصري في ليبيا، ضد الإرهابيين، ويعد الفيلم من أحدث الأعمال المصرية الوطنية، ويهدف لزيادة الوعي ورفع الروح الوطنية وتعزيز الانتماء.

ما هي سينما الشعب؟

"سينما الشعب" هي أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة وتهدف السينما إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات، وكانت هيئة قصور الثقافة 3 أفلام جديدة خلال موسم عيد الفطر في 16 محافظة لاقت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ورفعت دور العرض لافتة "كامل العدد" في غالبية الحفلات.

وتعرض أفلام سينما الشعب بالمحافظات، وقصور الثقافة، خاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائية، تحت إشراف الفنان تامر عبدالمنعم المدير التنفيذي للمشروع.