الهلال يرفض الخسارة ويخطف تعادلًا قاتلًا من النصر فى الدورى السعودى

رفض فريق الهلال الخسارة وحافظ على سلسلة اللا هزيمة في الدوري السعودي، بعد تعادله مع النصر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي.

تقدم النصر بعد 25 ثانية فقط من بداية المباراة عقب تسديدة صاروخية بقدم البرتغالي أوتافيو من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس المغربي ياسين بونو.

وتمكن ألكسندر ميتروفيتش من تسجيل هدف التعادل لصالح الهلال من ركلة جزاء سددها ببراعة في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الهلال عند 90 نقطة بدون أي خسارة بينما تواجد النصر في المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

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أحداث المباراة

النصر بدأ المباراة بقوة وتمكن من التقدم بعد 24 ثانية فقط عقب تمريرة من رونالدو إلى أوتافيو الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

في الدقيقة العاشرة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح النصر عن طريق سلطان الغنام لتصل إلى رونالدو الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 12 تسلل على رونالدو نتيجة لتمركز خاطىء خلف دفاع الفريق المنافس.

في الدقيقة 14 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الهلال من ركلة حرة عن طريق محمد البريك لكنها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 21 تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق مالكوم ارتطمت بالدفاع.

تمريرة من عبد الله الخيبري إلى رونالدو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار مرمى الهلال.

في الدقيقة 34 سيطرة من لاعبي الهلال على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى المنافس.

وشهدت الدقيقة 52 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال من ركلة ركنية عن طريق روبن نيفيز على رأس تمبكتي الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

وسدد سافيتش رأسية بجوار القائم بعد عرضية من سعود عبد الحميد في الدقيقة 54.

في الدقيقة 78 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق ميشايل على رأس ميتروفيش لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع، اجتسب الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة سعود عبد الحميد من ساديو ماني.

وسجل أليكساندر ميتروفيتش هدف التعادل بعد تصويبة قوية من علامة الجزاء على يمين حارس مرمى النصر لتسكن الشباك.