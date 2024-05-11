الهلال يسحق الحزم برباعية ويتوج بالدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه

سحق فريق الهلال نظيره الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 31 في تاريخه.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة رقم 19 في تاريخه.

بهذا الفوز يصل رصيد الهلال عند 89 نقطة متصدرًا جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي، مبتعدًا عن منافسه النصر بـ 12 نقطة كاملة.

وحسم الهلال لقب الدوري قبل 3 جولات من نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويعد فريق الهلال صاحب النصيب الأكبر من التتويج ببطولة الدوري السعودي بـ19 مرة ويأتي خلفا فريقا النصر والاتحاد.

وكان اتحاد جدة صاحب آخر تتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي 2022-2023.

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