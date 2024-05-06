الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خطوة على اللقب.. الهلال يهزم أهلي جدة في دوري روشن

الهلال
الهلال

اقترب الهلال خطوة من تحقيق لقب دوري روشن السعودي بانتصاره الصعب خارج الديار على مضيفه أهلي جدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

فريق أهلي جدة كان البادئ بالتسجيل بهدف أول عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 30، عندما أطلق ألان سان ماكسيمان تسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل المغربي ياسين بونو حارس الهلال في التعامل معها بشكل صحيح، لتصل إلى المهاجم السعودي الذي أسكن الكرة الشباك معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض.

لاعبو الهلال كثفوا محاولاتهم للتسجيل، وهو ما أدركوه بهدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها البرازيلي مالكوم أوليفيرا من الجهة اليسرى.

وسجل علي البليهي هدفًا لصالح الهلال في الدقيقة 81، لكنه أُلغي بداعي التسلل.

ونجح مالكوم في تسجيل هدف “مارادوني” في الدقيقة 89 لصالح الهلال، بعد تلاعبه بدفاعات أهلي جدة، قبل أن يسكن الكرة الشباك، مهديًا فريقه نقاط الانتصار ومقربًا إياهم من لقب الدوري.

الانتصار رفع رصيد الهلال إلى 86 نقطة بفارق 12 جولة عن النصر صاحب الوصافة، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 55 نقطة في المركز الثالث.

وأصبح “الزعيم” على بعد نقطة من تحقيق اللقب، وقد يحسم تلك المسألة يوم 11 مايو الجاري، عندما يواجه الحزم.

الهلال أهلي جدة دوري روشن ألكسندر ميتروفيتش مالكوم

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